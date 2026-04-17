El consumo en la Argentina mostró en marzo una leve mejora, pero todavía no logra consolidar una recuperación. Según el Índice de Consumo Privado de la Universidad de Palermo (ICP-UP), un indicador privado de alta frecuencia, el gasto de los hogares subió 0,7% mensual, aunque en la comparación interanual volvió a caer 2,6%, con una baja acumulada del 2% en el primer trimestre.

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Vale señalar que el ICP-UP no mide un rubro puntual, sino el comportamiento general del consumo de los hogares, funcionando como un termómetro adelantado de la actividad económica. El dato refleja un patrón que se repite en distintos relevamientos: un rebote técnico mes a mes, pero sin recuperación estructural del consumo.

En esa misma línea, el Indicador de Consumo de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) también mostró mejoras en la medición desestacionalizada, con subas cercanas al 0,5% mensual en febrero (último dato disponible), pero mantiene caídas interanuales que evidencian que el nivel de gasto sigue deprimido frente a 2025.

Con estos datos, el consumo muestra una tendencia al dejar de caer al ritmo de meses anteriores, aunque todavía no logre recomponerse.

Los sectores que mejor reaccionaron

El informe de la Universidad de Palermo muestra que la mejora de marzo estuvo liderada por algunos segmentos específicos, principalmente vinculados a servicios y consumo financiado.

Entre los rubros más dinámicos se destacan:

- Motos: fuerte crecimiento del 55,4% interanual.

- Patios de comidas y alimentos: suba mensual del 7,5%.

- Perfumería y farmacia: crecimiento del 7,1%.

- Restaurantes tradicionales: leve mejora interanual del 1,4%.

También se observa cierta estabilización en bienes durables como autos, que dejaron de caer en términos interanuales, y un rol todavía relevante del crédito, aunque con señales de desaceleración.

Este comportamiento coincide con lo que viene marcando la CAC: los sectores más vinculados a financiamiento y consumo diferido muestran mayor resiliencia, mientras el gasto cotidiano sigue rezagado.

Los sectores más golpeados

El mayor contraste aparece en el consumo masivo, donde la debilidad persiste.

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Los rubros con peor desempeño en marzo fueron:

Supermayoristas: caída del 20,8%.

Lácteos: baja del 11,9%.

Supermercados: retroceso del 4,9%.

Carne vacuna: caída interanual del 9,8%.

Carne aviar: baja del 4,6%.

A esto se suma el estancamiento en la venta de combustibles, otro indicador sensible del nivel de actividad.

Este patrón también aparece en los datos de la CAC, que vienen mostrando retrocesos en rubros como indumentaria, recreación y consumo básico, en línea con el deterioro del poder adquisitivo.

Qué está pasando con el consumo en la Argentina

Aunque surgen de metodologías distintas, tanto el indicador de la Universidad de Palermo como el de la Cámara de Comercio convergen en el diagnóstico: el consumo muestra señales mixtas y una recuperación incompleta.

Por un lado, aparece un rebote mensual impulsado por el crédito y algunos servicios. Por otro, la comparación interanual sigue en negativo y el consumo masivo, el más representativo del gasto de los hogares, continúa debilitado.

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El resultado es un escenario de recuperación desigual, donde algunos sectores empiezan a reaccionar, pero el grueso del consumo todavía no logra despegar.

Qué mide el índice de Consumo Privado de la Universidad de Palermo

El Índice de Consumo Privado de la Universidad de Palermo (ICP-UP) mide la evolución mensual del gasto de los hogares en bienes y servicios en la Argentina.

Es un indicador privado de alta frecuencia que busca anticipar el comportamiento del consumo, una de las variables clave de la actividad económica, antes de que se publiquen los datos oficiales del INDEC (que son trimestrales y con rezago).

En concreto mide: el nivel de consumo privado agregado, es decir, cuánto están gastando los hogares en la economía.

La medición no surge de una encuesta directa, sino de un modelo estadístico (nowcasting) que combina múltiples variables mensuales vinculadas al consumo. Entre las variables que usa aparecen:

​- ventas en supermercados y mayoristas,

- consumo de alimentos (carne, lácteos),

- crédito al consumo (tarjetas, préstamos),

- ventas de bienes durables (autos, motos),

- indicadores de servicios (turismo, gastronomía),

- y recaudación de IVA

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