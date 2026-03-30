El consumo de los hogares repuntó en febrero, según la Cámara Argentina de Comercio

El consumo de los hogares argentinos dio una señal de respiro durante el segundo mes de 2026. Según el último informe de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), el Indicador de Consumo (IC) registró un avance del 0,5% en la comparación interanual, lo que representa un quiebre tras tres meses consecutivos de variaciones negativas.

En términos desestacionalizados, la mejora fue del 0,9% respecto a enero, lo que sugiere una recuperación incipiente en un escenario de alta volatilidad. Desde la entidad destacaron que este repunte se da luego de un cierre de 2025 contractivo, que contrastó con un primer semestre de aquel año que había mostrado signos de vitalidad.

A pesar del dato positivo, el clima macroeconómico impone cautela. El informe subraya que la evolución del consumo está estrechamente ligada a la dinámica de precios. En febrero, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC registró una suba del 2,9%, consolidando un semestre de inflación por encima del umbral del 2%.

La inflación de marzo ronda el 3% y los aumentos en regulados vuelven a presionar el índice del INDEC

"La variación interanual de 33,1% marca por tercer mes consecutivo un ascenso tras más de un año de descensos desde mediados de 2024", advierte el documento de la CAC, señalando un cambio de tendencia que preocupa a los analistas.

A este frente interno se suma el impacto internacional. El recrudecimiento de la guerra en Medio Oriente disparó el precio de los combustibles a nivel global, lo que se traduce en mayores costos logísticos y una presión extra sobre los precios internos. Según la Cámara, este fenómeno está "erosionando la capacidad de consumo de diversos sectores de la población".

Radiografía del gasto: ¿en qué consumen los argentinos?

El desempeño de febrero fue dispar según el rubro analizado. El crecimiento general del 0,5% se explica, en gran medida, por sectores que venían de niveles muy bajos de comparación:

- Indumentaria y Calzado: Lideró las subas con un 12,8% i.a., aunque la Cámara aclara que el avance se debe a que se compara contra "dos febreros consecutivos con caídas interanuales profundas".

- Recreación y Cultura: Mostró un avance del 1,7% i.a., reanudando un sendero de recuperación sobre un piso "sumamente bajo".

- Transporte y Vehículos: Cayó un 1,7% i.a., reflejando una nueva baja en los patentamientos de automóviles.

- Vivienda, Alquileres y Servicios: Fue el rubro más golpeado con una baja del 4,9% i.a., traccionado por un derrumbe del 11,3% en la demanda eléctrica.

El estancamiento del crédito y el consumo masivo

Uno de los puntos más críticos del informe es el comportamiento de los bienes de consumo masivo, que sufrieron una retracción interanual del 3,4% y una caída del 6,3% mensual en la serie desestacionalizada. Esto indica que las familias están priorizando otros gastos o simplemente recortando en lo esencial ante la pérdida de ingresos reales.

Por otro lado, el motor del crédito parece haberse apagado. Tras casi dos años de expansión sostenida, el financiamiento mediante tarjetas de crédito y préstamos personales "tendió a estancarse" en el último tramo de 2025 y principios de 2026. Lo mismo ocurre con el mercado inmobiliario: las escrituras muestran signos de agotamiento, dejando de traccionar el crédito hipotecario.

¿Recuperación o rebote técnico?

El escenario para el resto del año dependerá de la capacidad del Gobierno para controlar la inflación y de la duración del conflicto bélico internacional. Para la CAC, la síntesis es clara: el consumo masivo muestra síntomas de caída, mientras que los bienes durables (como electrodomésticos o autos) exhiben un comportamiento mixto.

"De cara a los próximos meses será fundamental monitorear la evolución de los precios y analizar si se reanuda un sendero de desinflación", concluye el informe. La pregunta que queda flotando en el mercado es si este 0,5% es el inicio de una recuperación genuina o apenas un alivio estadístico antes de un nuevo ajuste en el bolsillo.

LM / EM