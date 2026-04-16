China crece más de lo esperado en el primer trimestre, pero el consumo sigue débil

El crecimiento económico de China repuntó más de lo esperado en el primer trimestre, lo que sugiere efectos indirectos limitados hasta ahora de la guerra en Irán, pero muestra pocas señales de recuperación en el gasto de los consumidores.

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Impulsado por una sólida manufactura y exportaciones, el producto interno bruto se expandió 5% frente a un año antes, el ritmo más rápido en tres trimestres, según un comunicado de la Oficina Nacional de Estadísticas el jueves. El PIB también registró su mayor crecimiento secuencial desde los últimos tres meses de 2024, con un avance de 1,3% respecto del trimestre previo en términos ajustados por estacionalidad y sin anualizar.

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Evidenciando la divergencia entre los principales sectores de la economía, la producción industrial creció 5,7% en marzo frente a un año antes, superando las previsiones. En contraste, las ventas minoristas quedaron por debajo de lo esperado con un aumento de 1,7%, frente al 2,8% registrado en los dos primeros meses.

“El sector manufacturero sigue siendo resiliente y continúa siendo un pilar clave del crecimiento en el corto plazo”, dijo Hao Zhou, economista jefe de Guotai Junan International en Hong Kong. “De cara al futuro, la agenda macroeconómica de China probablemente se centrará en dos prioridades interrelacionadas: la reflación y el impulso de la demanda interna”.

La guerra, ahora en su séptima semana, aún no amenaza el impulso que se consolidó a comienzos de 2026, en parte gracias a las medidas adoptadas por China en años anteriores para fortalecer su seguridad energética y aislar su economía de la volatilidad global. Años de presiones deflacionarias también han amortiguado el impacto inmediato en los precios al consumidor derivado del aumento del costo del petróleo.

A pesar de la escasa evidencia de mejora en la demanda interna, la última evaluación oficial de la economía probablemente reduzca la urgencia de nuevos estímulos, especialmente después de que Pekín adoptara un enfoque más flexible hacia el crecimiento al reducir su meta de PIB a un rango de 4,5% a 5%, el más bajo desde 1991.

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La sorpresa al alza llevó a Deutsche Bank AG y Barclays Plc a mejorar sus previsiones de crecimiento real del PIB de China para este año a 4,9% y 4,6%, respectivamente.

El ritmo de expansión del PIB destaca especialmente porque el crecimiento fue particularmente fuerte hace un año debido a un aumento de las exportaciones antes de la entrada en vigor de aranceles de EE.UU. Eso generó una base de comparación elevada y llevó a Mao Shengyong, subcomisionado de la Oficina Nacional de Estadísticas, a calificar el resultado como “valioso” dada la “severa” situación externa.

“En general, los principales indicadores macroeconómicos repuntaron en el primer trimestre y nuevos motores están creciendo rápidamente”, dijo Mao en una conferencia en Pekín. “Pero también debemos reconocer que el entorno externo es más complejo y volátil, y que el desequilibrio entre una fuerte oferta interna y una débil demanda sigue siendo marcado”.

El rápido crecimiento en los sectores tecnológicos continuó impulsando la producción industrial y las exportaciones, que se dispararon 15% en el primer trimestre frente a un año antes.

La producción de alta tecnología aumentó 12,5% en el primer trimestre, muy por encima del 6,4% del conjunto de la manufactura. Los robots industriales y los circuitos integrados crecieron 33% y 24%, respectivamente.

En total, la manufactura contribuyó con casi un tercio del crecimiento económico en el trimestre, según Mao.

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Lo que dice Bloomberg Economics...

“La buena noticia del informe del PIB de China es una fuerte aceleración del crecimiento que marca un sólido inicio de año. La menos positiva: se sostiene sobre bases frágiles. Los motores internos fallaron, con desaceleración en ventas minoristas e inversión.”

GZ