Cambio de era: China se consolida como potencia turística ante la caída de visitantes en Estados Unidos

El gigante asiático China se perfila para convertirse en la mayor economía turística del mundo en los próximos años, mientras que la marcada caída de las visitas extranjeras representa un golpe para Estados Unidos.

Su economía del sector de viajes y turismo creció un 9,9% el año pasado, más del doble de la tasa mundial y mucho más rápido que el 0,9% registrado por Estados Unidos, según los nuevos datos de World Travel & Tourism, una asociación del sector, y su principal socio de investigación, Chase Travel.

Así, se debe a un repunte de más del 10% en el gasto de los turistas extranjeros en China en 2025, lo que contrasta con la caída de casi el 5% en el gasto de los visitantes a Estados Unidos.

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De seguir creciendo ambos países a ritmos similares, China podría convertirse en la mayor economía turística del mundo a finales de la década, afirmó Gloria Guevara, presidenta y directora ejecutiva del WTTC.

El turismo en China es una industria clave de su economía

“Mientras que Estados Unidos se está contrayendo, China está creciendo a un ritmo rápido”, afirmó Guevara en una entrevista. “Si esto continúa, en tres o cuatro años se acercará a Estados Unidos”.

Estados Unidos, que durante mucho tiempo ha sido el principal destino vacacional del mundo, con turistas que acuden en masa a lugares como Disney World y Times Square, ha experimentado un fuerte descenso en las llegadas de extranjeros en medio de restricciones migratorias más estrictas y crecientes fricciones geopolíticas.

Unos 68 millones de personas visitaron EE.UU. desde el extranjero el año pasado, lo que supone una caída del 5,5% con respecto a 2024, según la Administración de Comercio Internacional. Aunque se espera que eventos como la Copa Mundial de la FIFA impulsen el sector turístico estadounidense este año, las perturbaciones en los viajes internacionales provocadas por la guerra de Irán podrían obstaculizar una recuperación más significativa.

China ofrece una diversidad única, desde murallas antiguas hasta montañas y ríos

El sector de los viajes y el turismo de EE.UU. aportó US$2,6 billones al producto interior bruto mundial el año pasado, mientras que China aportó US$1,8 billones, según el WTTC.