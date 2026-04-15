Trump asegura que el Estrecho de Ormuz quedará "abierto permanentemente" mientras mantiene el bloqueo naval a Irán

El escenario internacional se sacudió este miércoles 15 de abril tras un giro drástico en la política exterior de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump declaró que el Estrecho de Ormuz permanecerá "abierto de forma permanente" bajo custodia de su país, apenas unas horas después de haber impuesto un bloqueo naval parcial contra Irán.



La maniobra, que busca asfixiar las exportaciones de la república islámica mediante la interceptación de buques cisterna por parte de la Marina estadounidense, generó una respuesta eléctrica por parte de China. Pekín calificó la medida como “una violación al derecho internacional” y advirtió que “sus necesidades energéticas no pueden ser rehenes de las sanciones de Washington”.



Trump anunció que permanecerá abierto el Estrecho de Ormuz, bajo custodia de Estados Unidos.

Máxima presión y la respuesta de Pekín

Desde la Casa Blanca, Trump se mostró desafiante: "No permitiremos que nadie cierre el Estrecho. Estará abierto hoy, mañana y siempre. Si Irán quiere jugar duro, nosotros jugaremos más duro, pero el petróleo seguirá fluyendo", sentenció el mandatario, intentando calmar a los mercados mientras ejecutaba una de las acciones militares más agresivas de su gestión.



Sin embargo, el gigante asiático —principal comprador del crudo iraní— no retrocedió. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China emitió un comunicado tajante asegurando que "no aceptarán" las tácticas de bloqueo. Fuentes diplomáticas indican que Pekín ya moviliza recursos de escolta para proteger sus suministros, lo que eleva el riesgo de un enfrentamiento directo entre ambas potencias en una ruta marítima crítica.

Miguel Ponce sobre la tensión en cuanto al Estrecho de Ormuz: “Hay una guerra de relatos”



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El impacto en la economía global

A pesar de las garantías de Trump sobre el flujo de crudo, la volatilidad se apoderó de los mercados financieros

.La incertidumbre de un conflicto armado disparó el valor del barril de petróleo, las primas de seguro para los buques de carga que transitan la zona se triplicaron en solo 24 horas y por el momento, el Pentágono mantiene silencio sobre las “reglas de enfrentamiento” en caso de que buques chinos desafíen activamente el cerco estadounidense, mientras el mundo observa con atención una escalada que pone en jaque la estabilidad global.

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