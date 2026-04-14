Bloqueo de Ormuz: Estados Unidos reporta que seis buques se desviaron el primer día

Estados Unidos dijo que seis buques mercantes cumplieron con las instrucciones de su Armada de dar la vuelta y volver a ingresar a un puerto iraní durante el primer día del bloqueo, cuando operadores observaban señales de embarcaciones que intentaran poner a prueba las restricciones. Así que ningún barco logró atravesar el bloqueo, compuesto por más de una docena de buques de guerra y 10.000 efectivos, según informó el Comando Central.

Anteriormente, los operadores seguían el avance de un petrolero sancionado por Estados Unidos vinculado a China, pero pareció dar media vuelta tras salir del estrecho de Ormuz. Otro buque también pareció pausar su trayecto en una ubicación similar.

Propietarios de buques, operadores de energía e inversionistas en los mercados financieros han estado monitoreando de cerca los datos de seguimiento marítimo mientras intentan entender cómo funcionará en la práctica el más reciente esfuerzo de Estados Unidos para presionar a Teherán y limitar sus ingresos petroleros.

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El Rich Starry, un petrolero sancionado por Estados Unidos, pareció transitar por Ormuz en las primeras horas del martes, según datos de seguimiento recopilados por Bloomberg. Más tarde en el día, tras completar el cruce, dio la vuelta en el golfo de Omán, muestran los datos. La embarcación fue incluida en la lista negra por Washington en 2023 por ayudar a Teherán a evadir sanciones energéticas.

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Otro petrolero, el Elpis, estaba en el estrecho y se dirigía al golfo de Omán justo cuando comenzó el bloqueo, según los datos. Parece haber pausado su trayecto en una ubicación similar a donde el Rich Starry dio la vuelta.

Aunque ha habido un mayor escrutinio de los tránsitos visibles por Ormuz, ha sido difícil rastrearlos con precisión debido a una combinación de interferencia de señal y suplantación, mediante la cual las señales automáticas de posición se apagan o se falsifican. El Rich Starry tiene antecedentes de este tipo de prácticas, según TankerTrackers.com Inc., que monitorea embarcaciones con datos satelitales.

Aplicación del bloqueo

Estados Unidos está bloqueando el golfo de Omán y el mar Arábigo, a la espera de buques iraníes que intenten salir del golfo Pérsico. El verdadero problema no es simplemente si los barcos pueden pasar por Ormuz, sino qué abanico de opciones para hacer cumplir el bloqueo emplean los buques de guerra de Estados Unidos y dónde deciden aplicarlas, dijo Charlie Brown, asesor de United Against Nuclear Iran.

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