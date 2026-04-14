Xi Jinping afirma que orden mundial se está desmoronando por la guerra

El Presidente de la República Popular China, Xi Jinping, lamentó un mundo en “desorden”, utilizando uno de sus lenguajes más duros hasta ahora para describir el colapso del orden internacional liderado por Occidente. También prometió que China desempeñará un papel constructivo en Medio Oriente.

“El orden internacional se está desmoronando en el caos”, dijo el mandatario chino a su par español, Pedro Sánchez, este martes en Pekín, utilizando una expresión china que no solo implica desorden, sino también decadencia moral.

El presidente español, Pedro Sánchez, junto al mandatario chino, Xi Jinping, este martes en Beijing | AFP

Los comentarios forman parte de las primeras declaraciones públicas de Xi sobre la guerra con Irán desde el inicio del conflicto, hace más de un mes. Se produjeron tras una serie de visitas de líderes mundiales a Pekín y luego de la publicación de datos económicos este martes, que mostraron un fuerte impacto en las exportaciones chinas en marzo. Xi ha presentado a su país como una fuerza estabilizadora en un mundo sacudido por el enfoque errático del presidente Donald Trump en comercio y política exterior.

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En una reunión anterior con el príncipe heredero de Abu Dabi, el jeque Khaled bin Mohammed, Xi reiteró que China seguirá desempeñando un “papel constructivo” en Medio Oriente. Si bien el comunicado de esas conversaciones no mencionó específicamente la guerra con Irán, señaló que ambas partes “intercambiaron opiniones sobre la situación actual en Medio Oriente y la región del Golfo”.

China ha criticado la acción militar contra Irán y advirtió que corre el riesgo de sumir a Medio Oriente en una inestabilidad aún mayor. El ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, ha instado a la comunidad internacional a intensificar los esfuerzos para promover conversaciones de paz entre Irán y EE.UU., advirtiendo que la tregua actual sigue siendo frágil y debe preservarse.

La durabilidad del alto el fuego, que comenzó a inicios de este mes, está siendo puesta a prueba. El presidente de EE.UU. ordenó un bloqueo naval del estrecho de Ormuz, que entró en vigor este lunes. EE.UU. e Irán están en conversaciones para celebrar otra ronda de negociaciones cara a cara después de que las reuniones en Islamabad durante el fin de semana terminaran en fracaso, informó Bloomberg anteriormente, citando a personas familiarizadas con el asunto.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores de China calificó el martes el bloqueo como “peligroso e irresponsable” y prometió tomar contramedidas si EE.UU. aumenta los aranceles a las exportaciones chinas por el conflicto con Irán. No abordó directamente una pregunta sobre un petrolero vinculado a China que navegaba fuera de la vía marítima, limitándose a instar al fin de la guerra para garantizar el paso sin obstáculos.

La reunión entre Sánchez y Xi es la cuarta en poco más de tres años. España se posiciona como uno de los aliados más cercanos de China en Europa, y es uno de los países de ese continente que más se ha opuesto a la guerra de EE.UU. e Israel en Irán. De hecho, el presidente Sánchez la calificó como “ilegal”.

El presidente español, Pedro Sánchez, en la conferencia de prensa que brindó este martes en China | AFP

Antes del encuentro, Sánchez instó a China a aprovechar su influencia global para ayudar a poner fin a los conflictos en Irán y Ucrania.

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“China y España son naciones de principios e integridad”, dijo Xi, añadiendo que ambas partes deberían “reforzar la comunicación, consolidar la confianza mutua y cooperar estrechamente para resistir cualquier retroceso hacia la ley de la selva”.

España ha cerrado su espacio aéreo a los aviones de guerra de EE.UU. involucrados en el conflicto. También está impidiendo que Washington utilice sus dos bases militares en territorio español con ese fin. Al mismo tiempo, España ha condenado la respuesta de Irán a los ataques de EE.UU. e Israel y ha advertido sobre una desestabilización regional.

Durante sus declaraciones de este martes, Sánchez dijo que estaba en Pekín para que ambos países contribuyan a ofrecer soluciones. Mencionó las tensiones comerciales, las dificultades, las complejidades geopolíticas, las guerras y los desafíos ambientales y sociales.

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Sánchez defendió establecer “un vínculo aún más fuerte entre China y la Unión Europea”. A pesar del escepticismo de algunos otros países europeos respecto de China, el presidente del gobierno español afirmó que la cooperación entre ambos bloques “beneficiará a sus sociedades y también contribuirá a la estabilidad, la paz y la prosperidad del mundo”.

El presidente chino Xi Jinping: “El orden internacional se está desmoronando en el caos” | AFP

En su reunión con el príncipe heredero de Abu Dabi, Xi presentó una propuesta de cuatro puntos para mantener la paz en Medio Oriente. Esta incluye respetar los principios de coexistencia pacífica, la soberanía, el Estado de derecho internacional y la búsqueda de desarrollo y seguridad, según el comunicado.

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El jeque Khaled, de 44 años, es el hijo mayor del presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohammed bin Zayed. En el último año ha asumido roles más destacados en seguridad nacional y economía. Esto incluye su designación para supervisar el fondo soberano más reciente de Emiratos Árabes Unidos, llamado L’imad Holding Co.

Emiratos Árabes Unidos ha sido afectado por ataques iraníes. Teherán ha apuntado a infraestructura energética en toda la región, incluidas refinerías y plantas petroquímicas y de gas natural licuado. Esto ha obligado a algunos de los mayores productores de petróleo del mundo a recortar su producción.