Alberto Spectorovsky: “Lo que se hizo hasta ahora debilitó a Irán, pero no lo ha rendido”

En un contexto de máxima tensión geopolítica por el conflicto en Medio Oriente, el analista internacional, Alberto Spectorovsky, conversó con Canal E y brindó un diagnóstico preciso sobre la dinámica entre Estados Unidos, Irán, Israel y China, y cómo impacta en el mercado energético global.

Alberto Spectorovsky dejó en claro la complejidad del escenario: “Lo que sabemos es poco”. Aunque remarcó que sí es posible identificar intereses estratégicos. En ese sentido, explicó que Estados Unidos busca presionar económicamente a Irán: “Si ustedes lo cierran, nosotros se lo cerramos a los barcos de ustedes que llevan el petróleo a China”, en referencia a las tensiones sobre el Estrecho de Ormuz.

La relación entre China y Estados Unidos y su impacto en Irán

Según analizó, el eje real del conflicto no es solo militar, sino también económico y diplomático. “El diálogo, a mi entender, lo que está sucediendo en estos momentos es un diálogo entre Estados Unidos y China. Ahí está el asunto, ahí está la clave”, afirmó, destacando el rol central del gigante asiático como actor indirecto pero decisivo.

Spectorovsky evaluó el impacto de las acciones occidentales sobre Irán: “Lo que se ha hecho hasta ahora ha debilitado a Irán, pero no lo ha rendido”. A su vez, advirtió que el país persa aún conserva herramientas de presión relevantes: “Tiene cartas muy fuertes, como ser esta carta del cierre del Golfo”.

Respecto al programa nuclear, explicó que el conflicto de fondo sigue intacto: “Irán decía que estaba de acuerdo en limitar todo lo que quiera, pero el derecho a enriquecer uranio quedaba acá. Y Estados Unidos decía, de ninguna forma”.

El deseo de Estados Unidos e Israel en cuanto al régimen iraní

Además, el entrevistado subrayó que uno de los objetivos estratégicos de Estados Unidos es forzar un cambio estructural en el régimen iraní: “Lo único que necesita Estados Unidos, lo único que necesita Israel es o cambio de régimen o que sea el mismo régimen, pero cambiando de ideología, algo imposible”.

Uno de los puntos centrales fue el impacto del conflicto en el precio del petróleo. En este sentido, explicó que, independientemente de quién controle la producción, el mercado reacciona ante la incertidumbre: “El precio del petróleo en estos momentos sube porque no tiene nada que ver quién lo controle”.