Occidente es la historia de la furia

El 1 de abril de 2026 – bastante apropiadamente conocido como el Día de los Inocentes - la asesora espiritual de Trump, Paula White-Cain, comparó al presidente con Jesucristo durante un almuerzo de Pascua en la Casa Blanca: “Jesús enseñó muchas lecciones a través de su muerte, entierro y resurrección. Nos mostró un gran liderazgo, una gran transformación requiere un gran sacrificio. Y señor Presidente, nadie ha pagado el precio como usted lo ha pagado. Casi le cuesta la vida,” dijo White-Cain con el presidente de pie detrás de ella.

“Usted fue traicionado, arrestado y falsamente acusado. Es un patrón familiar que nuestro señor y Salvador nos mostró. Pero no terminó ahí para él, y no terminó ahí para usted.” White-Cain, en el pasado ha afirmado que la Casa Blanca es “tierra sagrada” y que “decir no al presidente Trump sería decir no a Dios”1

Es crucial leer esta ridícula elevación de Trump a un status cuasi-divino como el reverso de su regresión a la vulgaridad pública – hablando en un foro de inversión respaldado por Arabia Saudita en Florida, Trump dijo que el Príncipe Heredero Saudí MbS, el gobernante de facto del país, no esperaba que Estados Unidos lograra un fuerte regreso bajo su presidencia: “Él no pensó que esto iba a suceder... no pensó que estaría besándome el trasero... pensó que sería simplemente otro presidente estadounidense que era un perdedor... pero ahora tiene que ser amable conmigo”2.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Trump continuó elogiando a MbS como un amigo – sin embargo, con amigos como Trump, ¿quién necesita enemigos…?

El domingo 5 de abril de 2026, Trump escribió: “El martes será el Día de la Planta de Energía, y el Día del Puente, todo envuelto en uno, en Irán. ¡¡¡No habrá nada igual!!! Abran el maldito estrecho, bastardos locos, o estarán viviendo en el infierno - ¡SIMPLEMENTE MIREN! Alabado sea Alá. Presidente DONALD J. TRUMP"3

La reacción general a este estallido extremadamente vulgar fue que Trump está perdiendo los nervios y su estabilidad mental – no es de extrañar que algunos políticos como Chuck Schumer exijan que Trump sea destituido de su cargo ya que no está mentalmente apto para actuar como el jefe del Estado más poderoso de la tierra… Sin embargo, aquí no estamos tratando solo con el estado mental de un individuo – la pregunta que debe plantearse es cómo una persona así puede estar activa en un estado público.

Trump no es una excepción aquí: el ministro de Seguridad Nacional israelí Itamar Ben-Gvir, siempre defendido por Trump, últimamente lleva un pin dorado con forma de horca como señal de su apoyo a la nueva ley que permite a los tribunales militares en Cisjordania condenar a palestinos acusados de “terrorismo” a ser ahorcados sin un juicio adecuado y sin derecho a defensa, una ley que es abiertamente racista, ¿aplicándose solo a palestinos?

Tales actos prueban que nuestras sociedades se están acercando al “fin del mundo”, y, por idealista que pueda sonar, la decadencia del orden económico y social que estamos presenciando está en última instancia fundamentada en esta decadencia – estamos obteniendo lo que merecemos.

En la misma línea, podemos esperar que Trump lleve en su dedo un anillo con la forma de su trasero, y exija a los visitantes extranjeros que lo besen respetuosamente… Hablar hoy de terrorismo sin mencionar a Estados Unidos, Israel y los países que toleran sus actos como los principales terroristas es la máxima hipocresía. ¿Cómo llegamos a este punto en el que el líder del país más poderoso del mundo es al mismo tiempo investido de un estatus divino y actúa como un tipo vulgar y obsceno? La respuesta reside en la estructura de la ola populista actual.

Refiriéndose a un libro reciente del filósofo político Carlo Invernizzi-Accetti (Twenty Years of Rage), Sergio Benvenuto analiza los orígenes de la ola populista actual, tanto en la izquierda como en la derecha. La ve como una consecuencia de la promesa liberal-democrática fallida: ya que la gente común – aquellos que han quedado atrás – siente que ya no importa en la sociedad moderna.

De ahí que haya crecido un profundo resentimiento hacia las élites políticas, y sobre todo hacia ese segmento de la población que el autor llama los “que van por delante”: las clases culturalmente avanzadas que habitan las grandes metrópolis cosmopolitas.

En resumen, el populismo no es una revuelta impulsada por la dificultad económica, sino más bien una “lucha por el reconocimiento” en el sentido hegeliano. Esta frustración por la falta de reconocimiento está conduciendo al declive de la democracia y a la perspectiva inminente de una autocracia4 demagógica – aquí se necesita una cita más larga:

“Invernizzi ha propuesto una nueva categoría socio-política que merece mayor atención: lo sfigato, el perdedor, algo entre el gafado y el poco cool. Esta figura cósmico-histórica es el protagonista de las últimas dos décadas de la política y el sujeto de su libro Twenty Years of Rage: How Resentment Has Replaced Politics.

Los perdedores también son llamados los que han quedado atrás, aunque hoy son ganadores políticos – especialmente después de la elección de Trump como Presidente de los Estados Unidos y los espectaculares éxitos electorales de los populistas en toda Europa.

Según Invernizzi, estos perdedores son la fuente de lo que durante años se ha llamado populismo. Se centra en campeones populistas como los movimientos antiglobalización alrededor del cambio de milenio: Occupy Wall Street, Grillo y los grillini en Italia (Movimiento Cinco Estrellas), los levantamientos en las banlieues francesas, los Indignados españoles, los ambientalistas radicales, #MeToo, los gilets jaunes, la cada vez mayor extrema derecha (Le Pen, Salvini, Meloni, AfD, Farage, Trump, etc.), y otros movimientos electorales o callejeros, que él ve conectados por un hilo común.

Es importante que ignore si estos movimientos se consideran de izquierda o de derecha. Su análisis incluso incluye a los llamados partidos rojo-marrones, como la Alianza de Sahra Wagenknecht en Alemania.

Hoy, de hecho, la división izquierda/derecha no parece ser el lente más relevante para entender la polarización en nuestras sociedades.

Invernizzi va directo al punto: el combustible del populismo no es la pobreza ni el deterioro económico. Señala que el electorado grillini del Movimiento Cinco Estrellas, que gobernó Italia de 2018 a 2022, en su punto máximo, atravesaba todos los grupos sociales y de ingresos. De manera similar, los gilets jaunes que sacudieron Francia no eran pobres sino en su mayoría residentes de clase media de periferias urbanas o áreas provinciales.

Escribe: “[Los movimientos populistas] rara vez se refieren a reclamos materiales, sino que a menudo invocan conceptos como ‘valor’, ‘grandeza’ y ‘dignidad’, insinuando una jerarquía universal hipotética de prestigio”.

En resumen, el dogma sostenido por gran parte de la ciencia política, tanto de izquierda como de derecha, de que los factores económicos son siempre la clave de los fenómenos políticos, ha sido invalidado. Hoy, muchos intelectuales asumen que, para entender los extraños sentimientos detrás de tal animosidad, siempre hay que saber quién está ganando o perdiendo dinero y por qué. Pero, como dijo una vez Ernst Bloch5, la gente no vive solo de pan – especialmente cuando no lo tiene”.

Tal rabia es abstracta, no provocada por un programa específico. Como regla, se centra en actos o demandas detalladas que pueden ser fácilmente reemplazadas por otras – no tienen valor inmanente. También debe tenerse en cuenta que las protestas de 1968 estallaron precisamente en el momento en que el estado de bienestar estaba en su punto máximo, es decir, cuando las condiciones materiales de la gran población estaban en su mejor momento.

En esta línea, Peter Sloterdijk propone una historia alternativa de Occidente como la historia de la furia. La Ilíada, el texto fundacional de Occidente, comienza con la palabra “furia”: Homero apela a la diosa para que le ayude a cantar la canción de la furia de Aquiles y sus terribles consecuencias. Aunque la disputa entre Aquiles y Agamenón concierne a lo erótico – Agamenón le quitó la esclava Briseida a Aquiles - ella no es un objeto de intensa inversión erótica, sino en sí misma totalmente irrelevante: lo que importa no es la gratificación sexual frustrada, sino el orgullo herido.

Y parece bastante apropiado que en nuestro momento, el momento percibido como el “fin de la historia,” la furia haya explotado de nuevo, el final reuniéndose con el comienzo. Ya a finales de la década de 1960, teníamos dos formas de rabia: las protestas estudiantiles occidentales y la Revolución Cultural china; hace una o dos décadas, con grandes protestas izquierdistas anti-establishment en Turquía, Grecia y en la llamada Primavera Árabe, las multitudes protestantes, aunque muchas de ellas sufrían pobreza extrema, insistían en que su principal demanda era ser tratadas con dignidad por sus amos.

¿Y no ocurre lo mismo con la guerra entre Estados Unidos/Israel e Irán que comenzó en marzo de 2026? Mientras Irán sufre pobreza y destrucción, su élite política deja claro que no se trata realmente de petróleo sino de la dignidad de Irán, de la negativa de Irán a aceptar una paz humillante. Por eso Bloch tenía profundamente razón: especialmente cuando la gente no tiene pan, quiere dejar claro que no se trata realmente de pan.

Y de manera similar, el lado opuesto tampoco quiere solo mayores ganancias. ¿Persistieron realmente los nazis hasta 1945 solo por las ganancias de su industria pesada? No, su persistencia cuando estaba claro que la guerra estaba perdida fue “ética” en un sentido perverso… ¿Y qué hay del momento presente (7 de abril de 2026) cuando Trump está amenazando con devolver a Irán a la Edad de Piedra - está realmente actuando como lo hace, con la perspectiva de una guerra mayor catastrófica y una crisis económica impredecible, solo para dar un nuevo impulso al complejo militar-industrial?

Obviamente no: está actuando con el claro objetivo de borrar una civilización. En noviembre de 2025 Estados Unidos presentó en el documento de 33 páginas “National Security Strategy of the United States of America” publicado discretamente por la Casa Blanca 6.

Este documento articula una visión ideológica global que equivale efectivamente a aquello de lo que acusa a Europa: la eliminación civilizatoria. El documento señala que Europa tiene problemas económicos, pero insiste en que están "eclipsados por la perspectiva real y más marcada de la eliminación civilizatoria" en los próximos 20 años:

"Los problemas más grandes que enfrenta Europa incluyen actividades de la Unión Europea y otros organismos transnacionales que socavan la libertad política y la soberanía, políticas migratorias que están transformando el continente y creando conflictos, censura de la libertad de expresión y supresión de la oposición política, tasas de natalidad en caída y pérdida de identidades nacionales y de autoconfianza."

Pero Trump ahora pasó a un nivel superior de locura: amenaza con borrar otra civilización – en la mañana del 7 de abril de 2026 escribió:

“Toda una civilización morirá esta noche, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente sucederá. Sin embargo, ahora que tenemos un Cambio de Régimen Completo y Total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez algo revolucionariamente maravilloso pueda suceder, ¿QUIÉN SABE? Lo sabremos esta noche, uno de los momentos más importantes en la larga y compleja historia del Mundo. 47 años de extorsión, corrupción y muerte finalmente terminarán. ¡Dios bendiga al gran pueblo de Irán!” 7

Así que seamos claros: aquí no estamos tratando con un caso del llamado “choque de civilizaciones” - a pesar de toda la violencia bien documentada del régimen iraní, Irán como víctima del ataque estadounidense-israelí representa a la civilización como tal. Estados Unidos e Israel actúan como bárbaros no civilizados que planean destruir la civilización como tal. Cuando se le preguntó si estaba preocupado por las sugerencias de que los ataques a la infraestructura se clasifican como un crimen de guerra, respondió: “No me preocupa. ¿Saben cuál es el crimen de guerra? El crimen de guerra es permitir que Irán tenga un arma nuclear”. 8

Hay dos brutales ironías claramente detectables aquí. El mismo tipo que escribe “¡Dios bendiga al gran pueblo de Irán!” amenaza con borrar su civilización. (Es como si Netanyahu dijera: “¡Dios bendiga al gran pueblo de Gaza” después de lo que las FDI hicieron allí.) Además, “tener un arma nuclear es un crimen de guerra” dice el presidente de una potencia nuclear que, junto con Israel (otra potencia nuclear), está bombardeando a un país SIN poder nuclear (por ahora, al menos...), insinuando vagamente que está dispuesto a usar armas nucleares para destruir Irán... Así que aquí estamos tratando con un país que se percibe a sí mismo como altamente civilizado borrando otra civilización...

Lo que debemos evitar absolutamente aquí es la afirmación de que Trump simplemente usó expresiones exageradas y locas como parte de una estrategia a largo plazo para lograr su objetivo. No – como señaló Timothy Snyder, cuando el líder del país más poderoso del mundo habla de aniquilar una civilización, esto ya es el fin de la civilización.

El hecho mismo de que no estemos seguros de cómo quiso decirlo Trump es una clara señal del fin de la civilización: estamos en el dominio donde la mentira y la verdad, las palabras y los hechos, se vuelven indistinguibles, en un nuevo universo mágico premoderno estructurado por mitos y narrativas que ningún hecho ni argumentación puede afectar.

Hubo un gran alivio cuando, en la mañana del 8 de abril, se anunció una tregua de 14 días entre Irán y Estados Unidos, con ambos lados reclamando una victoria total y la derrota de su oponente, pero la situación sigue sin resolverse y las negociaciones posteriores no tienen una perspectiva clara.

Pero la amenaza de Trump de eliminación civilizatoria es una señal del futuro, una indicación de hacia dónde se dirige nuestro mundo. Así que, de nuevo, tal amenaza no puede explicarse en términos de intereses económicos, por lo cual – volviendo a Ucrania - es ridículo afirmar, como hacen algunos izquierdistas, que Occidente apoya a Ucrania en su guerra con Rusia para garantizar las ganancias de su industria armamentística.

La lógica subyacente es la de la dignidad, la humillación y el reconocimiento, términos utilizados y mal utilizados por todos los lados en los conflictos actuales.

*Filósofo, Psicoanalista, analista cultural, director internacional del Instituto Birkbeck de Humanidades (Universidad de Londres), autor de El sublime objeto de la ideología

1. https://www.yahoo.com/news/articles/trump-spiritual-adviser-faces-backlash-154231810.html.

2. https://www.ndtv.com/world-news/kissing-my-a-donald-trump-takes-a-jibe-then-praises-saudi-crown-prince-11280252.

3. https://www.bbc.com/news/articles/cvg0q6wdzp1o.

4. https://wunderblock.pl/wp-content/uploads/2026/03/wunderBlock-5_10-Benvenuto-FINAL.pdf.

5. Or rather wrote – see https://www.academia.edu/43724972/Heritage_of_our_times_Ernst_Bloch.

6. See https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2025/12/2025-National-Security-Strategy.pdf.

7. https://www.theguardian.com/world/live/2026/apr/07/iran-war-live-updates-trump-hormuz-threats-deadline-strikes-middle-east-conflict.

8. https://www.aljazeera.com/news/2026/4/6/trump-warns-deadline-final-as-iran-pushes-proposal-to-end-war.

9. https://snyder.substack.com/p/the-president-speaks-genocide.