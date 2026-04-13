6 de cada 10 argentinos rechazan un segundo mandato de Milei

En un contexto atravesado por tensiones económicas persistentes y nuevas controversias públicas, la imagen del gobierno nacional comienza a mostrar señales más estructurales de desgaste. Así lo refleja el último informe de la consultora Zuban Córdoba y Asociados, que advierte sobre una caída en la legitimidad electoral del oficialismo y un cambio en el clima de opinión.

En Córdoba casi 8 de cada 10 no llega al día 20 de cada mes y eso ya impacta en la imagen de Milei

Según el relevamiento, apenas el 29,4% de los encuestados votaría hoy por la reelección de Javier Milei, mientras que un contundente 60,7% rechaza esa posibilidad y un 9,9% se mantiene indeciso.

El dato se complementa con otra medición clave: el 60,6% de la población está en desacuerdo con que el Presidente tenga un segundo mandato, lo que refuerza un escenario de creciente resistencia social.

Un apoyo sostenido más por identidad que por gestión

El informe identifica que el núcleo duro de respaldo al Gobierno se apoya principalmente en factores subjetivos. Entre quienes aún votarían a Milei, el 47% lo haría por confianza en su liderazgo, mientras que un 21,6% lo elige por rechazo a la alternativa peronista. En tanto, solo el 20,2% menciona sus políticas como principal motivo.

Motosierra a los médicos de cabecera de PAMI: aseguran que "es una locura" fijar $2.100 de cápita por afiliado​

Este dato sugiere que una parte significativa del apoyo no está anclada en resultados concretos de gestión, sino en una combinación de expectativas, identificación ideológica y rechazo a otros espacios políticos.

La economía, principal factor de rechazo

En contraste, el rechazo al oficialismo presenta una estructura más homogénea y vinculada a la experiencia de gobierno. La principal razón para no votar a Milei es la mala gestión económica, señalada por el 47% de los encuestados.

Le siguen el incumplimiento de promesas (24,7%) y los casos de corrupción (21,5%), un factor que, según el informe, ganó peso en la percepción pública a partir de controversias recientes vinculadas a contrataciones y designaciones dentro del Estado.

Fisuras en el electorado original

Uno de los datos más relevantes es el cambio dentro del propio electorado que llevó a Milei al poder. El 42,9% afirma que su apoyo disminuyó y el 24,7% directamente dejó de acompañarlo, mientras que solo el 19,9% dice haberlo incrementado.

Entre quienes se alejaron, la principal causa vuelve a ser la situación económica (47,7%), seguida por promesas incumplidas (18,9%) y percepciones de corrupción (12,7%).

Este comportamiento evidencia un desgaste que no solo impacta en la oposición, sino también en la base original del oficialismo.

Clima social: demanda de alternativas y moderación

El estudio también muestra una fuerte demanda de renovación política. El 62,4% considera que Argentina necesita un candidato nuevo, no vinculado a los partidos actuales, mientras que el 46,4% afirma que votaría por un espacio de centro más moderado.

Efecto tarjetas de crédito estalladas y cuentas bancarias sin fondo: más autos sin seguro

Al mismo tiempo, el 48,2% apoyaría una alianza opositora amplia para derrotar al oficialismo, en un contexto donde el 60,3% percibe que la oposición sigue desorganizada.

Un desgaste que trasciende lo electoral

En síntesis, el informe de Zuban Córdoba y Asociados no solo marca una caída en la intención de voto, sino un proceso más profundo de erosión en los pilares que sostuvieron el ascenso de Milei.

La dimensión económica sigue siendo el factor dominante, pero ahora se combina con cuestionamientos sobre la credibilidad, la transparencia y el cumplimiento de promesas. Un combo que, según el estudio, empieza a redefinir el escenario político hacia adelante.