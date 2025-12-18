Alberto Ruskolekier: “Europa está realizando una eliminación civilizatoria”

En diálogo con Canal E, Alberto Ruskolekier, analista internacional, explicó los alcances del nuevo informe de seguridad de Estados Unidos y alertó sobre una crisis profunda de valores y objetivos con Europa.

El escenario geopolítico global atraviesa un momento de redefinición y, según Ruskolekier, Estados Unidos está marcando un giro estratégico de alto impacto. El analista explicó que Washington presentó recientemente un documento clave: “Hace poquitos días el gobierno norteamericano dio a conocer un informe de 33 páginas titulado Estrategia de Seguridad Nacional”, donde se fijan con claridad las prioridades de la administración estadounidense.

Uno de los ejes centrales es la relación con Europa, atravesada por tensiones crecientes. Ruskolekier señaló que desde la visión de Donald Trump existe una crítica de fondo al rumbo europeo. “Algunos incluso hablan de que puede llegar a haber un divorcio”, afirmó, aludiendo a una ruptura de valores compartidos que podría profundizarse en los próximos años.

Europa, identidad y valores en disputa

El analista subrayó que Trump sostiene que Europa atraviesa una transformación identitaria profunda. “Europa está realizando lo que se denomina una eliminación civilizatoria”, citó Ruskolekier, en referencia a la teoría del “gran reemplazo”. Según esta mirada, la inmigración masiva modificaría de manera irreversible los parámetros culturales, políticos y geopolíticos del continente.

En ese marco, explicó que Estados Unidos pone en duda la compatibilidad futura con una Europa transformada. “Trump pone en duda que Estados Unidos pueda tener objetivos compatibles con una Europa que va a cambiar totalmente su identidad”, sostuvo. Esta diferencia también se refleja en el conflicto en Ucrania, donde Washington y Bruselas no comparten la misma estrategia frente a Rusia.

Ruskolekier recordó que “el 82% de los ucranianos están de acuerdo en terminar la guerra”, pero advirtió que el verdadero problema son las condiciones de esa paz. Además, destacó que Trump se muestra dispuesto a negociar con Vladimir Putin, una postura que Europa rechaza de plano por temor a futuras expansiones rusas más allá de Ucrania.

América Latina, Venezuela y la nueva doctrina Trump

El informe también redefine el vínculo con América Latina. Según Ruskolekier, ya no rige la vieja Doctrina Monroe, sino una versión actualizada. “El New York Times dice que ahora no es más la doctrina Monroe, sino la doctrina Don Rowe, por Donald Trump”, explicó.

En ese contexto, Venezuela ocupa un lugar central. El analista fue contundente frente a ciertos discursos políticos: “No hay petróleo que se haya robado”, afirmó, y calificó esas afirmaciones como “slogans políticos”. Sin embargo, aclaró que Washington considera al régimen venezolano una amenaza estratégica. “Venezuela fue la cabeza de playa de Irán en América Latina”, señaló, mencionando además la presencia de grupos terroristas y el vínculo con el narcotráfico.

Finalmente, Ruskolekier remarcó que el objetivo de Estados Unidos es frenar la influencia de China en la región y consolidar bloques rígidos de poder. “Hay que volver nuevamente a nacionalismos y a bloques totalmente rígidos”, concluyó, anticipando una etapa de mayor confrontación global.