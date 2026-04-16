Adolfo Rossi y el poder de Irán: “El débil está dispuesto a pagar más costos, esa es su fortaleza”

En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), el especialista en relaciones internacionales y defensa Adolfo Rossi analizó la lógica detrás de las decisiones militares de Estados Unidos en Medio Oriente, el rol de Irán en un escenario de guerra asimétrica y las tensiones globales que reconfiguran el equilibrio de poder.

Adolfo Rossi es licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Relaciones Internacionales por Flacso. Se desempeña como docente e investigador en el ámbito universitario y dicta clases en el doctorado en Ciencias Políticas y la maestría en Relaciones Internacionales de la Escuela Superior de Guerra, con foco en seguridad, defensa y geopolítica.

Adolfo, muy buenos días. Muchas gracias por estar acá. Mire, vengo entrevistando distintos analistas internacionales en el último mes y medio y no encuentro una síntesis en la que pareciera haber una lógica por parte de Estados Unidos y de Trump, concretamente en sus acciones militares. Comienzo preguntándole: ¿es una buena táctica, a su criterio, cerrar el estrecho de Ormuz a los barcos iraníes? ¿Es sustentable?

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Es una respuesta al contexto, es una respuesta a la decisión iraní de mantener cerrado el estrecho. Quizás la apuesta originaria era que eso no sucediera, que eso se pudiera cambiar con las negociaciones. Y, ante el fracaso de eso, la opción viable en el corto plazo era una suerte de negación cruzada: los iraníes impiden el paso, entonces nosotros impedimos el paso de lo que quieren dejar pasar los iraníes. Obviamente es de corto plazo esto. Obviamente es una respuesta para, yo creo, intentar presionar a Irán para que sigan las conversaciones. No es sustentable en el tiempo, pero porque todos están pagando costos.

O sea, puede ser correcta tácticamente, pero no es estratégicamente relevante.

Digo, es una situación de coyuntura. Es, en la coyuntura, trabajar el momento para intentar presionar un resultado en otro escenario, que es la mesa de negociación, lo cual no garantiza el éxito en la mesa de negociación. Pero yo creo que apunta a eso.

Y cuando usted analiza esto que venimos escuchando siempre de la guerra asimétrica, de que Irán al final, con un 10% del costo, produce armamento que le obliga a su oponente, a Estados Unidos, para neutralizarlo, a gastar diez veces más con cada misil frente a cada dron, ¿encuentra que es correcto decir que la performance militar de Irán es superior a la esperada o mejor a la esperada?

No, yo creo que hay varias lecturas posibles. Hay algunos que dicen que hasta ahí era inferior a la esperada, que se esperaba más posibilidad de respuesta o de contraataque de Irán. Eso realmente no se sabe porque ahí entran los secretos, las conjeturas. Digo, en cuanto a la asimetría, lo de la asimetría: el débil está dispuesto a pagar mucho más costo siempre. Esa es la diferencia en cualquier conflicto asimétrico a lo largo de la historia, empezando por el que hizo famoso el concepto de guerras asimétricas, que fue Vietnam. El fuerte tuvo muchos menos costos, el débil tuvo más costos, pero el interés en juego para el débil era mucho más importante. Por eso estaba dispuesto a asumir esos mayores costos.

Acá el régimen iraní, es el mayor costo posible, es la supervivencia, o sea que está dispuesto a asumir mayores costos de los que está dispuesto a Estados Unidos. Por eso la idea ahora es que Estados Unidos querría acortar lo más posible el conflicto e irse del conflicto. ¿Por qué? Porque los costos para Estados Unidos, si bien son menores, lo perjudican mucho más en la interna política.

Nos decía un colega suyo una especie de axioma: que el poder es capacidades por voluntad, que Estados Unidos tiene más capacidades, pero Irán tiene más voluntad.

Es que esto de los distintos intereses en juego lo que manifiesta es la voluntad de permanecer en el conflicto a lo largo del tiempo. Por eso, en todo conflicto asimétrico, la variable fundamental es el tiempo, no tanto las capacidades, que obviamente importan, pero es el tiempo.

Bush, cuando invade Irak en 2003, ¿qué se apura a decir? “Misión cumplida” a los pocos días. ¿Por qué? Porque quería dar la idea de que el conflicto se había terminado rápido. Todo débil, la estrategia es estirar el conflicto y eso Irán lo está logrando a través de distintas acciones, pero está estirando el conflicto en el tiempo. Lo que necesita Israel, pero sobre todo Estados Unidos, porque el interés de Israel sí es más predominante, pero lo que necesita Estados Unidos es acortar el conflicto, tener una resolución rápida.

¿Cuál es la perspectiva? ¿Cómo sigue esto? ¿Qué escenarios posibles de futuro hay?

Yo creo que los escenarios van a pasar por cuáles sean las acciones que puede hacer Estados Unidos para concluir rápido el conflicto. La negociación puede ser uno, es aparentemente en el que estarían las mayores apuestas en el momento de hoy. Bien, eso no quiere decir que haya paz, eso quiere decir que haya alguna suerte de distensión al menos y que Estados Unidos pueda mostrar algo que le justifique salir del conflicto. Considero que el objetivo de máxima que estaba al principio, que era la caída del régimen, hoy es muy difícil que se materialice. Con lo cual, lo que vamos a tener es alguna suerte de solución en el corto plazo, pero que no termina de resolver el conflicto y deja un escenario conflictivo a futuro. ¿En cuánto tiempo? No lo sé.

Adolfo, ¿es correcto, desde el punto de vista de Israel, que la destrucción de gran parte del poderío iraní, por lo menos, cumplió el objetivo de que, aunque dentro de cierto tiempo se reanuden las hostilidades, debilitó a Irán y en cierto sentido sale ganador del conflicto?

Tanto Estados Unidos como Israel hoy tienen algo para mostrar, que es el daño que le produjeron a Irán. Eso es objetivo y se puede mostrar, pero eso, digamos, si es ganador o no de un conflicto tiene que ver con los objetivos que tenían al entrar al conflicto. Digo, hoy decir “liberar Ormuz es una gran victoria”. Bueno, antes del conflicto estaba liberado. Entonces, ¿qué sentido tiene el conflicto para eso? Entonces uno siempre tiene que medir los conflictos de acuerdo a los intereses y los objetivos que tenían aquellos que iniciaron el conflicto, si los logran o no. Los que parecían ser los intereses al iniciar difícilmente hoy se cumplan por parte de Estados Unidos y de Israel.

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Y quienes no iniciaron el conflicto, pero de alguna manera pueden ser beneficiarios o perjudicados, en este caso Rusia y China, ¿cuál es el balance que usted hace de ellos como testigos y no partícipes directos?

Lo de no partícipes, eso está discutido porque se habla también de ciertas ayudas que recibe Irán, pero mientras se pelean mis enemigos, yo espero y gano. A ver, no es que no tiene ningún costo. En el caso de China hay costos: el aumento del precio del petróleo, que es un costo para Occidente, también es un costo para China, que es un importador neto de energía muy fuerte. En el caso de Rusia no tanto porque exporta energía. Bien, pero en el caso de China es el menos perjudicado en el corto plazo.

O sea, diríamos así: China es menos perjudicado, Rusia es beneficiado.

Rusia puede sacar beneficio en el corto plazo del aumento del precio del petróleo y, sobre todo, si esto se estira en el tiempo y Europa tiene la necesidad de recurrir a comprarle nuevamente más energía a Rusia.

En el caso de Europa, ¿legitima de alguna manera a Putin en su invasión a Ucrania lo que hace Estados Unidos en Irán?

No, no lo legitima, porque, a ver, si se quiere, la legitimidad pretendida de Rusia en el caso de Ucrania era la idea de una esfera de influencia. Es mi esfera de influencia, con lo cual, si tengo un gobierno al cual puedo atacar por determinadas variables, podría llegar a intervenir para actuar en ese lugar. En el caso de Irán, Estados Unidos no es una zona de influencia directa, entonces no sería la misma lógica de actuar. Sí sería la de actuar con un aliado en contra de una pretendida amenaza global, como sería un Irán nuclear. Entonces, no es que lo legitima Rusia, pero sí le da más aire este contexto internacional, con este nivel de conflicto en Medio Oriente le da más aire a Rusia para algunas cosas.

Me imagino que en la maestría de Defensa Nacional y en otras partes de estudios de defensa del mundo también, Malvinas, no sé si última guerra convencional o una de las últimas, debe ser continuamente revisada, analizada, y se pueden construir hipótesis de un conflicto en este contexto actual tecnológico y de guerra asimétrica. Claramente Argentina era más débil que Gran Bretaña, o sea, podríamos decir que le cabrían las condiciones de asimetría también. ¿Por qué no se pudo llevar adelante las ventajas de una guerra asimétrica?

Llevar adelante un conflicto asimétrico es muy complejo, no es simple. No es que un Estado, un ejército regular, aprieta un botón y lo convierte en una fuerza con capacidades de actuar en un conflicto asimétrico. El conflicto asimétrico lo lleva adelante una sociedad en su conjunto, no lo lleva adelante solo un ejército.

Mao decía que los revolucionarios, los que están en ese tipo de conflicto, tienen que moverse en la sociedad como un pez en el agua, porque la sociedad forma parte del esfuerzo bélico para enfrentar ese conflicto. En Malvinas no había una sociedad nuestra que apoyara, no había una sociedad argentina defendiendo un territorio. Entonces yo creo que Malvinas no se lo puede considerar un conflicto asimétrico. Bien, eran fuerzas militares regulares contra fuerzas militares regulares. Era una ofensiva directa contra una defensiva directa. No había asimetría. La asimetría no es solo el fuerte contra el débil, es la asimetría en las estrategias y en los actores. No alcanza con que sea débil para ser considerado asimétrico.

Tiene que haber un territorio invadido.

Es mucho más simple en un territorio invadido porque es la sociedad la que se defiende, la que se defiende, y es esa conjunción Estado-sociedad la que permite el actuar irregular, en cuanto no es una ofensiva directa con uniformados en un campo de batalla tradicional.

Entonces no es fácil llevar adelante eso.

Y respecto al tema de los avances tecnológicos, que hacen que potencias menores desde el punto de vista bélico puedan producir daños mayores a organizaciones militares mucho más avanzadas, como por ejemplo con drones de poco costo destruyendo o generando que se tenga que utilizar mecanismos de defensa diez veces más caros, ¿habría una posibilidad diferente en la tecnología militar actual para una guerra de Malvinas en la cual Argentina hubiese podido producirle más daño a Gran Bretaña, o la tecnología no modifica la asimetría respecto de la definición de quién tiene mayor cantidad de armamento?

Yo creo que en ese caso la asimetría podría jugar un rol, pero no demasiado relevante. Piensen que intentar ocupar territorialmente un lugar, puede haber drones, misiles, pero se necesita gente en el terreno. Uno no ocupa un territorio, sea Malvinas en el caso de Argentina, que no lo va a intentar hacer por la fuerza, o sea, digamos, se hablaba del desembarco de marines en Irán. Eso, la asimetría y los drones tienen un rol relativo todavía, no es tan decisivo. Es persona contra persona, todavía sigue siendo, aunque el rol de las armas autónomas es creciente, pero todavía sigue siendo personas contra personas, lo vemos en Ucrania.

¿Se imaginan, en la maestría de Defensa, hay hipótesis de guerra entre China y Estados Unidos en algún momento de acá a 2050?

Hay autores que hablan sobre esa posibilidad. Por ejemplo, un autor realista estructural muy conocido, John Mearsheimer, habla de que el futuro es la competencia bipolar entre Estados Unidos y China y que es altamente probable un conflicto entre ellos, pero siguen siendo especulaciones. Gran parte de la disciplina de relaciones internacionales se basa en lo que se aprendió en la historia y en la historia hubo ascenso de poderosos y caída de poderosos. Como en ese momento lo que hablaba Allison de la trampa de Tucídides, lo que no había es el contexto actual, que el único ejemplo histórico que tenemos es Unión Soviética–Estados Unidos. No existía la destrucción mutua asegurada entre esos actores. Entonces, esa posibilidad de destrucción mutua asegurada cambia todo.

Y ahí va, finalmente, al revés de lo que pensaba Einstein, que con toda lógica lo preocupaba, las armas nucleares finalmente funcionaron como un disuasivo de la guerra.

Sí, un arma que se pensaba originalmente como ofensiva terminó siendo más utilizada como defensiva, como una disuasión al posible ataque. De hecho, tenemos que poderes nucleares de distinta ideología política, Estados Unidos y la Unión Soviética, perdieron conflictos con actores más débiles y no utilizaron las armas nucleares.

O sea que finalmente tener armas nucleares, desde el punto de vista del cambio de subjetividad de 1945 a hoy, impide su uso. ¿Cuál es la diferencia militar que produce, independientemente de inhibir el inicio de una guerra? Si por ejemplo Israel tiene armas nucleares, pero no las puede usar en Irán porque sería inaceptable hoy en día, como Hiroshima y Nagasaki.

Sí, hasta ahora sí, y esperemos que siga así, pero hasta ahora sí. Hasta ahora, uno de los problemas que tienen las grandes potencias es cómo llevar las capacidades que tienen a los resultados que buscan. En la antigüedad, capacidad era muy parecido a resultado. Si yo era más fuerte te pasaba por arriba, no había miramientos y atacaba con todo lo que tenía. Hoy eso no está disponible por el momento. Y de vuelta, espero que siga así.

Lo mismo para Ucrania: Rusia hubiera podido tirar bombas nucleares.

Digo, hay un gap entre capacidades y resultados que las grandes potencias no logran resolver.

Finalmente es política, ¿no?

La guerra es la continuación de la política por otros medios.

GD/ff