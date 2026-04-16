El Papa enfrenta a Trump: "El mundo está siendo devastado por un puñado de tiranos"

El papa León XIV escaló este jueves su conflicto con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en relación a la guerra en Medio Oriente. Durante una visita a Camerún, criticó a los líderes que impulsan conflictos bélicos globales y afirmó que el mundo "está siendo devastado por un puñado de tiranos", que imponen su voluntad sobre las mayorías.

En su discurso desde la Catedral de Bamenda, el Sumo Pontífice describió el escenario actual como "una espiral de desestabilización y muerte sin fin". "Los señores de la guerra pretenden no saber que solo hace falta un momento para destruir, pero que a menudo hace falta más que una vida entera para reconstruir", reprendió. En este sentido, remarcó que se gastan miles de millones de dólares en la devastación, mientras faltan recursos para sanar y educar.

"León XIV es el Papa de Obama": un influyente asesor de Trump denunció un complot en el Vaticano

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La máxima autoridad del Vaticano profundizó su crítica hacia la industria armamentista y la justificación religiosa de la violencia. "Denuncio a quienes manipulan la religión en el mismo nombre de Dios para su propio beneficio militar, económico o político, arrastrando lo sagrado a la oscuridad y la inmundicia", manifestó. Así, aludió también a Trump, quien difundió imágenes donde se lo ve como "sanador" y abrazado por Jesucristo.

Estas declaraciones son el pico de mayor tensión en la escalada de desacuerdos entre estas dos figuras, que se tensa cada día más desde que Estados Unidos atacó Irán el 28 de febrero. Desde el primer momento, el Papa instó a la paz, de forma cada vez más perentoria. Trump lo calificó como un "globalista" entregado a los intereses de las élites internacionales, dijo que era "pésimo en política exterior" y "débil ante el crimen".

La relación entre Estados Unidos y el Vaticano se deterioró de manera acelerada en las últimas semanas, y arrastró al conflicto diplomático al gobierno de la premier italiana Giorgia Meloni.

Las imágenes de Trump con iconografía cristiana profundizan la disputa

La alusión de León XIV a "manipular el nombre de Dios" hace referencia a un posteo del presidente de Estados Unidos en su red Truth Social, donde compartió una publicación de otra cuenta que sugería: "¿Quizás Dios esté jugando la carta de Trump?", mientras mostraba una imagen creada con inteligencia artificial donde Jesús abrazaba al mandatario.

Este posteo se sumó a otro anterior, en el que difundía una imagen similar con el presidente en posturas mesiánicas, rodeado de luz celestial, imitando la iconografía cristiana tradicional. El Vaticano considera que estas publicaciones son una falta de respeto a los símbolos de la fe y una distorsión de la doctrina.

Las críticas de León XIV sobre la "manipulación de lo sagrado" refieren específicamente al uso de estas herramientas tecnológicas para fines electorales. Para la Santa Sede, el intento de Trump de presentarse como un defensor de los valores cristianos, al tiempo que promueve el rearme y la confrontación, resulta contradictorio con el mensaje del Evangelio.

El Papa pide por la paz desde Bamenda, el epicentro de la guerra civil de Camerún

El enfrentamiento alcanzó una dimensión geopolítica, ya que las palabras del Papa en suelo africano tienen repercusión en la opinión pública internacional. La condena a los "tiranos" no solo apunta a la política doméstica estadounidense, sino que establece un límite ético frente al ascenso de liderazgos personalistas en distintas regiones. León XIV ratificó que la Iglesia no guardará silencio ante el avance de discursos que priorizan la destrucción de los adversarios por encima del bienestar común.

La gira papal por Camerún busca fortalecer los procesos de pacificación en una nación atravesada por enfrentamientos entre el gobierno y grupos separatistas. León XIV emitió su mensaje por la paz desde Bamenda, el epicentro de la sangrienta guerra civil entre grupos separatistas anglófonos y el Gobierno central francófono, que provocó miles de muertos, cientos de miles de desplazados y una grave crisis humanitaria. Los grupos rebeldes locales declararon un alto al fuego temporal con motivo de la visita, un gesto que el Papa destacó como un primer paso necesario hacia la concordia definitiva.

MB/ff