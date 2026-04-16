Venezuela: Delcy Rodríguez desmanteló el "Salón Néstor Kirchner"

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ordenó el desmantelamiento del "Salón Néstor Kirchner" del Palacio Miraflores, un lugar que funcionaba como espacio para reuniones de gabinete dentro de la sede del Ejecutivo.

El salón, según se conoció, era utilizado para reuniones y actividades oficiales y en el mismo se exhibían retratos y referencias al expresidente argentino, las cuales habían sido incorporadas durante un encuentro bilateral con Hugo Chávez en 2011 para exponer la simbología política entre Caracas y Buenos Aires.

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El "Salón Néstor Kirchner" había sido inaugurado el 1 de diciembre de 2011, en el marco de una visita oficial a Venezuela realizada por la entonces presidenta argentina Cristina Kirchner, quien sostuvo un encuentro bilateral con Chávez en el Palacio de Miraflores en el que desarrollaron una agenda conjunta de acuerdos de cooperación.

Al finalizar la reunión, CFK y Chávez encabezaron el acto de inauguración del salón, bautizado con el nombre del expresidente argentino. "Honor a quien honor merece, ¡Viva Néstor, viva Argentina!", expresó durante la ceremonia el exdirigente venezolano.

"Es un honor que la Sala de Acuerdos de ministros del gobierno de Venezuela lleve, no solamente el nombre, sino sus imágenes... Es muy fuerte", expresó por su parte la exmandataria argentina durante el homenaje, al cual calificó como un "gesto de amor".

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Hasta diciembre de 2025, el espacio mantuvo las imágenes y referencias al expresidente argentino, reflejando la continuidad del homenaje en la sede gubernamental venezolana, según una imagen oficial de la presidencia venezolana donde se ve a Nicolás Maduro y es posible distinguir diferentes elementos asociados a los Kirchner.

En las imágenes difundidas en su momento en redes sociales, se podía observar una frase atribuida al exmandatario, una pintura de Chávez y Kirchner, otro retrato del expresidente argentino sobre fondo celeste y blanco, fotografías de los políticos juntos y otros símbolos argentinos y objetos vinculados a la historia regional.

Ya en enero de 2026, con el país en manos de Delcy Rodríguez, se difundió una imagen donde se la ve reunida con su gabinete y ya no se observaban objetos o imágenes vinculadas a la familia Kirchner o a la Argentina más que las paredes laterales en tonalidad celeste y blanca, viéndose solo fotos de Chávez, de Maduro y una imagen de Simón Bolívar.

A mediados de marzo de este año salieron nuevas imágenes donde el cambio fue aún más evidente y desaparecieron todas las referencias asociadas a Argentina, incluso en las paredes, las cuales pasaron a ser completamente blancas y solo se mantuvo un sector decorado en el fondo.

Según se pudo observar, donde antes se encontraba el retrato del expresidente argentino hoy se encuentra un retrato de la sede del Gobierno y la inscripción "Palacio de Miraflores", con un diseño similar al que utiliza la Casa Blanca en Estados Unidos.

AS/ff