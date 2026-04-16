Amenaza de bomba al hermano del papa León XIV en medio del cruce con Trump

La Policía de Illinois confirmó que durante la noche del miércoles 15, el hermano del Papa León XIV , Joseph Prevost, sufrió una amenaza de bomba en su casa.

Tras una búsqueda exhaustiva, el Departamento de Policía de New Lenox emitió un comunicado notificando que se trató simplemente de una amenaza y se desestimaron los fundamentos de la misma.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El organismo avisó que no hay heridos y los residentes de la zona, que habían tenido que desalojar sus viviendas, pudieron regresar. La búsqueda incluyó la participación de perros detectores de explosivos.

“El incidente sigue bajo investigación mientras las autoridades trabajan para determinar el origen de la denuncia”, declaró la policía. “Presentar denuncias falsas de esta naturaleza es un delito grave y puede acarrear cargos penales”.

Donald Trump, otra vez contra el Papa: "Que alguien le diga que Irán mató 42 mil manifestantes"

“El Departamento de Policía de New Lenox agradece a la comunidad su cooperación y paciencia durante la investigación. Se anima a cualquier persona que tenga información relacionada con este incidente a que se comunique con el Departamento de Policía de New Lenox, o que envíe una denuncia anónima a través del sitio web del pueblo de New Lenox en el Centro de Formularios”.

Todo esto ocurrió en contexto del cruce entre el Papa y Trump en redes sociales, por la guerra de Medio Oriente.

Trump había escrito en Truth Social: “¿Alguien puede hacer el favor de decirle al papa León que Irán mató a al menos a 42.000 manifestantes inocentes, completamente desarmados, en los últimos dos meses?”. La frase continuaba: "y que es absolutamente inaceptable que Irán tenga una bomba atómica". "Gracias por su atención a este tema", y concluía: "¡Estados Unidos está de vuelta!", cerró el posteo.

Lunes de alta tensión entre Trump y León XIV: "Si yo no estuviera en la Casa Blanca, él no estaría en el Vaticano"

Esa publicación se inscribe en una creciente escalada de confrontaciones verbales del presidente contra el Papa, intensificada desde que el pontífice reclamó por la paz en Medio Oriente y pidió respetar el alto al fuego. En los últimos días, Trump calificó a León XIV como “débil frente al crimen” y “pésimo en política exterior”, y llegó a sugerir que su elección como líder de la Iglesia católica habría estado influenciada por él, con el objetivo de allanar el vínculo con la administración estadounidense.

Además, el mandatario difundió este miércoles en Truth Social una publicación de la cuenta “Irish for Trump” en la red social X, en la que se lo ve representado abrazado por Jesús, rodeado de una aureola luminosa y junto a la bandera de Estados Unidos. El posteo incluía la frase: “¿No parece que Dios podría estar jugando su carta Trump?”. En la publicación original, además, se lo describía como la “carta victoriosa” en la lucha contra “monstruos satánicos que sacrifican niños”, en referencia a Irán.

Por su parte, el Vaticano calificó el uso de simbología religiosa por parte de Trump como “profundamente irrespetuoso”. En ese marco, León XIV afirmó que no teme a las presiones ni a las declaraciones provenientes de la administración estadounidense. “Quien inicia una guerra responderá ante Dios”, exclamó el mayor representante de Dios en la Tierra.

RG/fl