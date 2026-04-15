Trump insinúa el fin de la guerra mientras estrangula los flujos petroleros en Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, restó importancia a la posibilidad de una reanudación de los combates en la guerra con Irán, incluso mientras persisten interrogantes sobre el programa nuclear de Teherán y el acceso al estrecho de Ormuz.

En declaraciones a ABC News el martes, Trump dijo que podría no ser necesario extender un alto al fuego que expira la próxima semana, sugiriendo avances a corto plazo hacia un acuerdo para poner fin al conflicto de casi siete semanas. En una entrevista con Fox Business, afirmó que la guerra está “cerca de terminar”.

Una ronda inicial de conversaciones de paz entre ambas partes concluyó el domingo en Pakistán sin un acuerdo. No se ha definido una segunda reunión, aunque esta semana han continuado los esfuerzos para asegurar una nueva fecha y lugar, según personas familiarizadas con el asunto que pidieron no ser identificadas al tratarse de deliberaciones privadas.

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Las conversaciones podrían reanudarse “en los próximos dos días”, dijo Trump al New York Post, lo que implicaría que sería antes del jueves.

La evaluación optimista de Trump sobre las perspectivas diplomáticas impulsó el ánimo del mercado, con las acciones estabilizándose el miércoles después de que varios índices importantes borraran pérdidas desde que comenzó la guerra en febrero. Los precios del petróleo se mantienen elevados, con el crudo Brent cotizando en US$95,60 por barril, alrededor de un 33% más que antes del inicio del conflicto.

Trump ha oscilado a lo largo de la guerra entre declarar que está prácticamente terminada y amenazar con una fuerte escalada, y persisten muchas dudas sobre los factores que llevaron a Estados Unidos e Israel a iniciar su ofensiva contra la República Islámica.

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Entre ellas destaca el futuro del programa nuclear de Irán. Israel sostiene que el inventario de uranio altamente enriquecido de Teherán debe ser retirado, mientras que Trump dijo al New York Post que no está conforme con los informes de que Estados Unidos propuso una moratoria de dos décadas al enriquecimiento como parte de las conversaciones en Pakistán, señalando que nunca se debe permitir que Irán tenga armas nucleares.

El paradero del uranio de Irán es desconocido desde que Estados Unidos e Israel bombardearon las instalaciones nucleares del país en junio, y los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica han tenido prohibido el acceso desde entonces. Irán siempre ha afirmado que no busca desarrollar un programa de armas.

Un segundo tema es el enfrentamiento en el estrecho de Ormuz, la vía marítima clave por donde transitaba cerca de una quinta parte del petróleo y gas natural licuado del mundo antes de la guerra. Irán ha mantenido el paso cerrado a todo tráfico excepto su propio crudo desde el inicio del conflicto, lo que ha desencadenado una crisis global de suministro, y ha señalado que quiere mantener el control incluso después de que termine la guerra.

Estados Unidos inició un bloqueo naval de Ormuz el lunes para frenar las exportaciones de petróleo de la República Islámica, y el Comando Central de EE.UU. afirmó que se ha implementado plenamente desde su entrada en vigor.

La marina ha estado obstaculizando el tráfico fuera del estrecho en el golfo de Omán y parece haber obligado a algunos buques, incluido el Rich Starry sancionado por Estados Unidos, a dar media vuelta hacia el golfo Pérsico. Un superpetrolero con destino a Irak logró atravesar la vía en su segundo intento, convirtiéndose en el primer carguero de crudo en dirigirse hacia el oeste desde que comenzó el bloqueo estadounidense.

Autoridades iraníes estaban el martes considerando una pausa en los envíos a través de Ormuz para evitar poner a prueba el bloqueo de Estados Unidos y poner en riesgo nuevas negociaciones, según una persona familiarizada con las deliberaciones de Teherán que pidió no ser identificada.

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Aun así, un superpetrolero iraní atravesó el estrecho hacia aguas iraníes pese al bloqueo, informó la agencia semioficial Fars, sin identificar la embarcación. El paso no fue confirmado por Estados Unidos.

Estados Unidos está utilizando más de una docena de buques para hacer cumplir el bloqueo. Entre ellos se encuentra el buque de asalto anfibio USS Tripoli, acompañado por aviones F-35 y embarcaciones de la Marina para operaciones de abordaje, así como el buque de combate litoral USS Canberra, que podría ayudar a despejar minas marinas.

La administración Trump permitirá que expire este fin de semana una exención que autoriza temporalmente la compra de ciertos cargamentos de crudo iraní, informó el Departamento del Tesoro. Una exención similar para el crudo ruso, parte de los esfuerzos para aliviar los choques energéticos globales derivados de la guerra, expiró la semana pasada.

El índice CSI 300 de China se convirtió en el último indicador en recuperar pérdidas desde que comenzó el conflicto el 28 de febrero, sumándose a Taiwán y Singapur. Los principales índices de Wall Street ya han recuperado esos niveles, con el S&P 500 acercándose a su máximo histórico alcanzado a fines de enero.

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Si bien el petróleo ha retrocedido desde los máximos de la guerra, los precios de la gasolina y el diésel en Estados Unidos se mantienen en sus niveles estacionales más altos registrados, un punto de presión para los consumidores de cara a la temporada de viajes de verano.

Los ataques con misiles de Irán han causado daños significativos a la infraestructura energética del Golfo y el cierre de Ormuz ha alterado el suministro de petróleo y gas más allá de la región, problemas que podrían tardar en resolverse.

Esto ha desatado temores de una crisis inflacionaria global. El aumento de los precios de productos como el combustible para aviones y la gasolina ya está presionando a los consumidores, dijo el martes la Agencia Internacional de Energía, apuntando a la primera caída anual de la demanda mundial de petróleo desde 2020.

Los combates han estado ampliamente en pausa desde que se anunció la tregua el 7 de abril, salvo en Líbano, donde Israel continúa sus operaciones contra Hezbolá, respaldado por Irán. Las conversaciones entre Israel y Líbano comenzaron el martes en Washington para abordar el conflicto paralelo, que ha dejado más de 2.000 muertos, según autoridades libanesas.

El jefe de inteligencia de Israel prometió más esfuerzos encubiertos para intentar derrocar al gobierno de Irán, lo que sugiere que el conflicto entre ambos países continuará incluso si Estados Unidos alcanza un acuerdo de paz. “Nuestra misión aún no ha sido completada”, dijo en un discurso David Barnea, jefe del Mossad.

Trump dijo a ABC News que, si bien un acuerdo de paz formal puede no ser necesario, “creo que un acuerdo es preferible porque entonces pueden reconstruir”.

“Realmente tienen un régimen diferente ahora. Pase lo que pase, eliminamos a los radicales”, afirmó.

Varios líderes iraníes de alto rango, incluido el líder supremo Ali Jamenei, han muerto en ataques de Estados Unidos e Israel. No hay indicios de que el hijo y sucesor de Jamenei, Mojtaba Jamenei, represente un tipo de liderazgo diferente.

TC