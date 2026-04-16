El dato de la inflación de marzo de 2026 publicado por el INDEC abrió este miércoles una controversia mediática que tuvo como protagonistas al periodista Diego Iglesias y a Malena de los Ríos, en un cruce que luego escaló a nivel político. El indicador marcó 3,4% y desató reacciones públicas, incluso del presidente Javier Milei, quien calificó a Iglesias como “una gran basura”, y de su cineasta personal, Santiago Oria, quien le dijo a Iglesias que es “el representante más sorete de toda una era”.

En ese contexto, Iglesias planteó en el programa Infobae en Vivo una mirada centrada en el impacto cotidiano de la economía. "Obra pública no hay. Nada, cero de obra pública. La caída del consumo masivo es histórica. El aumento en la morosidad es histórico". El cruce con su colega fue inevitable.

El índice oficial de precios al consumidor correspondiente a marzo de 2026 registró un aumento del 3,4%. La cifra consolidó diez meses consecutivos sin descensos en la inflación mensual.

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Ese resultado tensionó uno de los ejes centrales del discurso económico del Gobierno nacional. La desaceleración inflacionaria constituye uno de los principales argumentos oficiales para sostener su programa.

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En esa línea, Iglesias reforzó su planteo sobre el costo social del ajuste económico. "Todo este sacrificio, todo este esfuerzo para seguir ajustando, porque encima después de esto, la recaudación cae, por lo tanto el gobierno está ajustando de vuelta a los ministerios. Después de todo esto, van 10 meses que la inflación no cae y que encima el último mes es de 3,4%".

Los datos mencionados encuentran respaldo en mediciones privadas difundidas en las últimas semanas. Entre ellas, relevamientos de la CAME. Según esos informes, el consumo masivo cayó 2,1% interanual en el primer bimestre de 2026, las ventas minoristas pyme retrocedieron 5,2% en el mismo período y la morosidad en créditos a hogares trepó de 2,67% a 10,6% en un año.

El eje del planteo radicó en que la desaceleración de la inflación, aún con relevancia técnica, no alcanza para describir el cuadro económico general. La discusión se trasladó a un plano que suele aparecer en la conversación pública: el contraste entre indicadores macroeconómicos y la vida cotidiana.

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La respuesta de De los Ríos se enfocó en el encuadre informativo de los datos. "Acabás de nombrar todos los datos malos. No nombraste un dato bueno. El riesgo país, la baja de las retenciones, la caída del impuesto país, la aparición del crédito en un momento…"

El intercambio subió de tono cuando Iglesias cuestionó el posicionamiento de su colega. "Es que eso es lo que diría Toto Caputo. Yo soy periodista, yo no defiendo al gobierno. Vos sí".

La periodista rechazó esa caracterización y aclaró su postura. "Yo no defiendo al gobierno. El dato es malo de inflación, pero también cuento que el riesgo país bajó y que estábamos arriba de 2000 puntos. No hay créditos en este país por la política anterior".

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El cruce derivó en acusaciones directas entre ambos. "Parece que sos una funcionaria, porque está defendiendo los datos del gobierno", sostuvo Iglesias, mientras que De los Ríos replicó: "Pero vos sos un funcionario de la oposición entonces".

La discusión alcanzó un punto de mayor tensión cuando se vinculó con el impacto concreto de indicadores macroeconómicos en la sociedad. "Decile a alguien en este momento en qué lo beneficia el riesgo país bajo", planteó Iglesias. La respuesta fue inmediata: "¿Vos me estás hablando en serio? El riesgo país tiene que ver con la tasa de interés, todos los financiamientos, el problema con la obra...".

El episodio se viralizó en redes sociales, con más de 150 mil reproducciones en pocas horas y cientos de comentarios. Las reacciones se dividieron entre quienes respaldaron el equilibrio informativo y quienes priorizaron la crítica a la economía real.

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Entre los mensajes más difundidos aparecieron expresiones de fuerte tono contra ambos periodistas. "Es un mogolicazo mal Iglesias. Cómo el otro retrasado que decía que la tarea del periodismo es incomodar al poder, no imbéciles, su tarea es decir la verdad e informar y no hacen ninguna de las 2". También se leyó: “El paseo que le dio @malenadelosrios al salame kircho de Diego Iglesias es monumental, le tapó la boca".

Otros usuarios respaldaron la postura crítica de Iglesias. "Festejen chicos!! Bajo el riesgo país!! Ya no hay impuesto al dólar!! Bajaron las retenciones!!!". En el mismo sentido: "Pero Malena metete el riesgo país en el orto si la tasa de los préstamos es más del 100 por ciento y aún así se están fundiendo las empresas, estúpida!"

El cineasta de Javier Milei se metió en la controversia y apuntó contra Diego Iglesias

La controversia sumó un nuevo capítulo con la intervención de Santiago Oria. “‘Mi rol es criticar’ dice esta basura humana cómplice de delitos de lesa humanidad”. El mensaje incluyó una imagen de Iglesias con una remera de Pedro Cahn.

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El periodista respondió al ataque en redes sociales. “Lesa humanidad son los delitos que vos bancás con tus videos mal encuadrados y fuera de foco los 24 de marzo, Leni Riefenstahl pesificado”.

El periodista Diego Iglesias le respondió a Santiago Oria con críticas a sus videos sobre la dictadura

La disputa alcanzó su punto más alto cuando intervino el presidente Javier Milei. Desde su cuenta en X, el mandatario respaldó a Oria y calificó a Iglesias como “una gran basura”.

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Oria retomó la discusión con un nuevo mensaje dirigido al periodista. “Yo no me pongo la remera de ninguna dictadura, imbécil. Y tenes que mentir y construir un hombre de paja porque no tenes argumentos”.

El cineasta de Milei, Santiago Oria, contraatacó y dijo que Diego Iglesias es "el representante más sorete de toda una era"

En ese mismo posteo, agregó: “Vos militaste la mayor suspensión de las garantías constitucionales desde el retorno de la democracia. Vos militaste la cuarentena (...), Todo en medio de vacunatorios VIP y privilegios para la casta política. Defendiste CHORROS y ASESINOS”. Y concluyó: “Eso te convierte en el representante más sorete de toda una era”.

NG/fl