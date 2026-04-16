La organización social Barrios de Pie anunció que este jueves instalará un comedor comunitario frente al domicilio del jefe de Gabinete Manuel Adorni, en el barrio porteño de Caballito. La medida busca visibilizar el reclamo por el cierre del programa "Volver al Trabajo". Y exponer al jefe de Gabinete, complicado por las investigaciones por sus vuelos y su patrimonio.

La actividad se realizará a partir de las 11:00 en la calle Miró al 500, en la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de una protesta social vinculada a recortes en políticas de asistencia. El anuncio se conoció en las últimas horas mediante un comunicado de la organización.

El punto elegido para la manifestación coincide con la propiedad donde reside el funcionario nacional, inmueble que además forma parte de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. La protesta incluirá la instalación de una olla popular en la vía pública.

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A partir de las 11:00 de este jueves, Barrios de Pie instalará una olla popular en la puerta de la casa de Manuel Adorni

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Desde Barrios de Pie cuestionaron la decisión oficial de discontinuar el programa “Volver al Trabajo”, antes denominado salario social complementario. Según detallaron, la iniciativa alcanzaba a 951.871 trabajadores de la economía popular.

En ese marco, la organización precisó que el ingreso mensual vinculado a ese programa era de $78.000. También advirtió que la medida impacta de manera directa en quienes desempeñaban tareas en comedores comunitarios.

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Qué dice el comunicado de Barrios de Pie

En un mensaje difundido públicamente, el espacio sostuvo que las principales afectadas son las cocineras de comedores barriales, cuyo sueldo popular representaba su única fuente de sustento. También advirtieron que la continuidad de esos espacios comunitarios podría verse comprometida.

En el mismo comunicado, la agrupación vinculó la situación social con decisiones de funcionarios nacionales. “Mientras funcionarios nacionales compraron casas, viajaron al exterior en vuelos privados y sacaron créditos en el Banco Nación para segundas o terceras casas, las cocineras se quedan sin su escaso ingreso, poniendo en peligro la apertura de los comedores”, indicó.

Por su parte, la referente social Norma Morales, integrante de Barrios de Pie y secretaria general adjunta de la UTEP, cuestionó al jefe de Gabinete. "Es increíble que este mamarracho de Adorni diga que se desloma mientras viaja al exterior y se compra casas que no puede justificar. Las verdaderas deslomadas son las cocineras de nuestros barrios que hacen magia para que millones de personas puedan tener un plato de comida."

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En esa línea, Morales agregó: "Estamos frente a un gobierno nefasto que está llevando a nuestro pueblo a la pobreza total mientras ellos se vuelven millonarios. Con la medida que tomaron peligra el cierre de los comedores, decidieron sacarles el único plato de comida al que accedían miles de niños y jubilados".

Antecedente: clases abiertas de la UBA frente a la casa de Manuel Adorni

La protesta de Barrios de Pie no es la única ni la primera que se realiza frente a la casa de Manuel Adorni. A fines de marzo, docentes y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires ya habían trasladado allí sus reclamos con clases abiertas en la vía pública.

Las jornadas se desarrollaron entre el 30 y el 31 de marzo de 2026, en el marco de un paro nacional universitario. La actividad se llevó a cabo sobre la calle Miró, frente al domicilio del funcionario, y reunió a cátedras, centros de estudiantes y gremios docentes.

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Durante esas dos jornadas, los participantes dictaron contenidos académicos en plena calle como forma de visibilizar el conflicto por el financiamiento universitario. La modalidad buscó exponer la situación del sistema educativo ante un referente del Gobierno nacional.

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El reclamo incluyó cuestionamientos por la pérdida de poder adquisitivo de los docentes y por la reducción de recursos para las universidades públicas. La protesta se integró a un plan de lucha más amplio que se replicó en distintas instituciones del país.

La concentración derivó en un operativo de seguridad en la zona, con presencia de fuerzas federales y de la Ciudad. El episodio marcó un antecedente inmediato de manifestaciones frente al domicilio del jefe de Gabinete.

NG/LT