Financial Times advirtió por la inflación en Argentina y cuestionó el plan de Milei para sostener la baja

El diario británico Financial Times cuestionó la capacidad del gobierno de Javier Milei para sostener la desaceleración de precios, luego de que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) revelara esta semana que la inflación de marzo fue de 3,4%, logrando 10 meses consecutivos sin mermas.

La inflación de marzo marcó 3,4% según el INDEC

Con este índice mensual, el más alto en un año, el proceso de desinflación muestra señales de estancamiento en una etapa considerada clave por economistas que advierten sobre las dificultades del tramo final para quebrar la inercia inflacionaria.

El artículo del Financial Times señaló que, si bien la inflación cayó con fuerza desde los niveles de dos dígitos mensuales que el actual Gobierno heredó en 2023, el proceso perdió impulso tras haber alcanzado un piso de 1,5% en mayo de 2025. Desde entonces, los precios retomaron una tendencia alcista, con registros de 2,9% en enero y febrero y el salto al 3,4% en marzo de este año.

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En ese marco, el propio presidente Javier Milei reconoció el resultado negativo del último dato. “El número es malo. No nos gusta el número porque la inflación nos resulta repugnante”, afirmó, aunque sostuvo que existen factores que permiten proyectar una nueva desaceleración en los próximos meses.

Un freno en la baja de la inflación

Según el análisis del Financial Times, el principal desafío radica en la complejidad de reducir la inflación en niveles más bajos. El economista Lorenzo Sigaut Gravina lo resumió al señalar que “es más fácil bajar la inflación de 30% mensual a 3% que de 3% mensual a 3% anual”.

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Durante la primera etapa de gestión, el Gobierno utilizó el tipo de cambio como ancla para contener los precios, una estrategia que permitió una desaceleración inicial. Sin embargo, la mayor flexibilidad cambiaria aplicada en abril, en el marco de un acuerdo con el FMI, coincidió con una reactivación de las presiones inflacionarias.

Sin un ancla clara, la dinámica inflacionaria se apoya ahora en factores estructurales. La remarcación preventiva de precios, la indexación de contratos y la negociación salarial basada en inflación pasada siguen alimentando la inercia.

En esa línea, el economista Gabriel Caamaño advirtió que “el proceso de desinflación está en un impasse”, al tiempo que remarcó la ausencia de un esquema explícito de metas de inflación que ordene expectativas.

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A esto se sumó la suba de tarifas y servicios regulados, que continúan ajustándose tras años de atraso, mientras que los bienes muestran un comportamiento más contenido.

Salarios, consumo y señales de desgaste

El freno en la baja de la inflación impactó sobre la actividad y el poder adquisitivo. Marina Dal Poggetto describió el escenario como el de una “economía que se ha mesetado”, con precios que siguen presionando sobre los ingresos.

Alimentos y Bebidas aumentaron 3,4% en marzo del 2026, según el INDEC

En marzo, los alimentos aumentaron 3,4% a nivel nacional y, en Buenos Aires, el precio de la carne registró una suba del 6,9%, reflejando el impacto en el consumo cotidiano.

En paralelo, los salarios del sector formal crecieron cerca de 2% mensual en febrero, por debajo de la inflación. Según Martín Rapetti, los ingresos reales de trabajadores formales y jubilados se ubican entre 8% y 10% por debajo de los niveles de diciembre de 2023.

El deterioro también se reflejó en el humor social. Un relevamiento de la Universidad de San Andrés indicó que las preocupaciones por salarios y empleo ya superan a la inflación como principal problema, en un escenario donde el desempleo alcanzó el 7,5%.

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Finalmente, el articulo advirtió sobre el impacto institucional de algunas decisiones oficiales, como la postergación de la actualización de la canasta del IPC. Aunque su efecto en los números sería acotado, Martín Rapetti consideró que “acarrea un costo reputacional”, en un contexto donde la credibilidad resulta central para sostener el proceso de desinflación.

GZ/ lr