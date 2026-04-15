Santiago Casas sobre la inflación: “El número sorprendió al alza, incluso para los analistas del mercado”

El dato de inflación de marzo, que alcanzó el 3,4%, encendió señales de alerta tanto en el Gobierno como en el mercado. Para el economista Santiago Casas, el número no solo sorprendió, sino que también evidencia un freno en la desaceleración que se venía observando en los meses previos.

“Sí, la verdad que el número sorprendió al alza, incluso para los analistas del mercado”, afirmó, y explicó que el contexto ya anticipaba cierta suba, aunque no de esta magnitud. Aun así, el economista proyectó una moderación hacia adelante: “De acá para adelante lo más probable es que la inflación empiece a desacelerar”.

Sin embargo, esa baja no será inmediata ni pronunciada. “Va a desacelerar a un ritmo muy lento y va a costar volver a niveles que supimos ver alrededor de septiembre u octubre”, advirtió, descartando una rápida convergencia hacia niveles bajos.

Una desaceleración condicionada por factores estacionales

Casas remarcó que parte de la dinámica inflacionaria responde a cuestiones estacionales. En ese sentido, anticipó que los próximos meses podrían mostrar una leve mejora: “Seguramente abril va a dar por debajo de marzo y mayo va a ser un mes relativamente bajo”.

Aun así, aclaró que este comportamiento no responde a un cambio estructural, sino a factores temporales: “Por una cuestión estacional, mayo va a compensar un poco esa suba”.

El economista también destacó el impacto de aumentos puntuales que presionaron sobre el índice general. “Hay un montón de aumentos de tarifas y de algunos precios, por ejemplo la carne”, señaló, y sumó el caso de educación, que registró fuertes incrementos: “Un 12% es bastante elevado”.

Críticas a la política monetaria y falta de previsibilidad

Más allá de los factores coyunturales, Casas puso el foco en problemas estructurales que, según su análisis, explican la persistencia inflacionaria. “Yo creo que la razón por la cual se acelera la inflación de base es la opacidad de la política monetaria”, sostuvo.

En esa línea, cuestionó la falta de un ancla clara: “No tiene un ancla nominal clara fijada, ni un esquema previsible de cómo va a actuar el Banco Central”. Esta situación, explicó, genera incertidumbre en los agentes económicos y afecta la credibilidad del sistema.

El economista describió un escenario complejo donde intervienen múltiples variables sin coordinación: “Hoy la política monetaria no está solamente supeditada al Banco Central”, lo que, según dijo, dificulta anticipar decisiones y consecuencias.

Finalmente, advirtió sobre el impacto de esta falta de claridad: “Esa poca claridad se traduce en la descoordinación de expectativas, y esa descoordinación es lo que hace que se acelere la inflación”.

