Orlando Ferreres: “El dólar nos da arriba de 1900 pesos”

En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), Orlando Ferreres advirtió que el tipo de cambio está atrasado y aseguró que “la paridad teórica de equilibrio nos da 1978 pesos por dólar”, mientras que el valor actual “requiere un 55% de devaluación”. En ese marco, el economista puso en duda el escenario optimista del Gobierno. “no es tan fácil arreglar los problemas del país”, dijo, y proyectó una inflación anual cercana al 29% con un crecimiento económico más moderado del esperado.

Orlando Ferreres es economista, es el fundador y presidente de Orlando Ferreres y Asociados. Es una de las consultoras líderes en asesoramiento macroeconómico y finanzas corporativas del país. En la gestión pública, en 1989 se desempeñó como viceministro de Economía; fue director económico y financiero de Bunge y Born. Es uno de los fundadores de la Universidad del CEMA y actualmente integra su Consejo de Administración. Además, es miembro de la Academia del Plata y preside la Fundación Norte y Sur.

Orlando, su consultora hace el índice que utilizan prácticamente todos los economistas para medir el nivel de actividad, y una especie de termómetro de cómo va la economía. Así que es la persona adecuada para preguntarle: ¿es lo más probable, como dice nuestro ministro de Economía, que vienen los mejores 18 meses de este plan económico, con una inflación en baja y un crecimiento alto?

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Sí, veo que la inflación en los últimos meses fue alta; inclusive, para el mes de abril calculamos un 2,7 y, para el año, 29 por lo menos de inflación entre enero y diciembre. Y el índice general de actividad que ustedes mencionan nos da un 2,8 de aumento. Hay muchos sectores que andan bien, como el petróleo, la agricultura, ganadería y otros, la minería, etcétera; y otros que andan mal, que son los textiles, condimentaria y otros.

Pero el promedio de ese conjunto, de que anda bien y anda mal, nos da un aumento del 2,8 en el producto bruto. Ahora, el FMI tenía 4% de aumento en el producto; ahora lo bajó a 3,6, pero nuestro cálculo nos da 2,8; o sea que no es tan fácil arreglar los problemas del país. Así que tenemos ese tipo de situación.

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2,8 para el año de crecimiento, habiendo tenido el año anterior un crecimiento más alto, es decir, con 4,4, con un arrastre importante para este año, ¿quiere decir que este año, sin el arrastre, se crece cero?

No cero, pero se crece muy poco, porque la inversión, que es lo que mueve la actividad, está en el 12% del producto; apenas cubre la amortización o no la cubre. Quiere decir que el crecimiento propiamente dicho de la Argentina real es muy bajo. Y eso de que vamos a tener inflación de uno o de empezando con cero en algún mes, es también un tema difícil, muy optimista, parece. El gobierno calcula que la inflación, o sea, los precios, dependen de la cantidad de dinero.

Por eso dijo que no va a tener gasto público ni emisión de dinero del Banco Central; pero la ecuación monetaria es M, o sea, el dinero, por la velocidad de circulación del dinero, igual a precios o inflación por el producto bruto. Si no se mueve el producto bruto ni se mueve la velocidad de circulación del dinero, entonces la moneda es igual a nivel de precio de inflación. Pero ahora, ¿qué pasó con esta tendencia nueva a la inflación, que subió un poco en los últimos varios meses? Hay una expectativa de mayor velocidad en cuanto al uso del dinero; o sea, la velocidad aumenta, con lo cual tenemos un aumento de la inflación sin aumento de la cantidad de dinero.

Si, sacando la inercia del año anterior, el crecimiento es muy bajo, ¿quiere decir que muchas actividades van a decrecer este año?

Sí, hay muchas actividades que van a decrecer. El modelo que se estaría tomando como base para hacer esto es el de Australia 1990, donde hicieron un cambio estructural y sacaron muchos sectores industriales y los reemplazaron por servicios tecnológicos, de minería y de otros sectores. Ahora la industria representa el 7, 8% del producto bruto australiano. Y eso que el ministro de Economía de allá tuvo que vérselas con una crítica fuerte de las empresas que no querían que desapareciera la producción industrial, que había estado beneficiada por la protección que había tenido Australia en algún momento; y por eso triunfaron y ahora son un ejemplo para el mundo.

Creo que Milei y Caputo puede ser que tengan como modelo el caso australiano de los 90 y completarlo. Por eso que, si cae Fate, no se preocupan demasiado; es una tendencia que parece muy firme y parece ser que Caputo está convencido de seguir por ese camino. Ahora, el tipo de cambio: a nosotros la paridad teórica de equilibrio, el tipo de cambio que tendría que haber, nos da 1978 pesos por dólar ahora en abril del 2026. Y el tipo de cambio efectivo está más o menos en 1000; o sea, que requiere un 55% de devaluación. ¿Eso se puede mantener así? Es una gran pregunta que nos hacemos.

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Hicimos el cálculo para la época 1890–1930 y nos dio que el tipo de cambio efectivo estuvo un 31% por debajo de esa paridad teórica de equilibrio. No hubo déficit fiscal, no hubo nada; o sea, que puede estar un 30% por debajo, sí, pero no 60. Creo que ahí van a tener que corregir un poco el tipo de cambio. Y nosotros calculamos 1727 pesos por dólar para diciembre del 2026 en el tipo de cambio oficial.

Si uno toma el dólar de equilibrio hasta 1930, en lugar de 1978, como sería el de los últimos 50 años, ¿cuál sería?

Sí, daría más o menos 1600, 1700, en ese rango. Creo que ese sería el número.

Por tanto, que más tarde o más temprano la inflación va a crecer por efecto también del pass-through lógico del día que aumente el dólar y se acomode, en lugar de en 1380, entre 1600 y 1700; que, aun en la hipótesis de no déficit fiscal, exportaciones, la mejor época de Argentina entre 1880 y 1930 sería el dólar de equilibrio actual.

Exactamente. Ahora, el gobierno publicó el INDEC, la distribución del ingreso sobre el producto bruto interno con cifras del cuarto trimestre de 2025 anualizadas, y eso da 671.000 millones de dólares. Ahora bien, restando los impuestos netos y otros subsidios, nos queda el valor agregado bruto, que vamos a decir que esto es el 100% de lo que vamos a comparar.

Todo lo que ganan los asalariados es un 42% del producto. Y después tenemos el ingreso neto interno que son inversiones, un 14,9; y otros impuestos, 1,4 negativo porque hay subsidios. Y la remuneración de los asalariados ya queda en un 44,4; pero, restándole la amortización del 12% del producto, en vez de ser 44,4 es, para el empresario, un 30,1. O sea que la distribución está bastante bien para el asalariado, a pesar de que gana poco en los salarios, con lo cual no digo que mantenga el consumo, pero lo mantiene bastante bien, sobre todo en el cuarto trimestre del año pasado. No hay cifras posteriores.

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Volviendo al ejemplo de Australia: dos diferencias. Australia tiene 9000 dólares per cápita de exportaciones y Argentina alrededor de 1000; y sería, en el mejor de los casos, 2500 el día que funcione Vaca Muerta a pleno, tengamos el cobre, la plata, el oro, el litio; es decir, no podría prescindirse en la misma proporción de la industria que en Australia, dado que no tenemos las exportaciones per cápita que tiene Australia. Y después me gustaría preguntarte: la inversión en la Argentina, como acabas de decir, es solo 12%, apenas cubre la amortización. ¿Cuánto es en Australia?

No lo sé, pero mucho más alto, porque el producto bruto va creciendo mucho; así que la inversión debe estar en el 25% a 28% del producto. No tengo el número exacto.

Entonces, si vos tenés el doble de inversión y hoy nueve veces las exportaciones per cápita, o, en el mejor de los casos, en un futuro, cuatro veces las exportaciones per cápita, ¿cómo podés utilizar el mismo modelo?

Lo que pasa es que yo creo que los argentinos necesitamos más tiempo, como dio Australia; no lo hizo de un día para el otro. Tenía un buen desarrollo, pero logró un cambio estructural muy bueno, y por eso es que tiene tantas exportaciones sobre el producto y muy buena inversión sobre el producto. Argentina requiere tiempo para llegar a eso, que el gobierno no lo está dando; pero porque insiste en aplicar lo que aplicó el modelo australiano en forma rabiosa.

Creo que tiene que dar más tiempo a la Argentina; tiene que haber más crédito para las empresas que están en la zona de no competitividad, porque hay unas empresas que son competitivas, una proporción; otras empresas que pueden o no ser competitivas, con los impuestos al cheque, derechos de exportación e ingresos brutos, que hay que darles financiamiento para que puedan ponerse en un sector adecuado. Y después hay empresas que no tienen perspectiva.

Yo estudié, cuando entré a Bunge y Born, la industria textil en el mundo. Y la verdad es que el resultado de los cinco tomos fue que no era interesante para Argentina seguir en ese tipo de industrias; por eso es que después se vendió Grafa. Entre otras cosas; fue por otro motivo, pero ese estudio lo habíamos hecho en su momento.

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Vos decís: si le dejamos 20 años a la Argentina, tiene la cantidad de recursos humanos, teniendo en cuenta que tenemos muchos más habitantes que Australia, para que lleguemos a 9000 de exportaciones per cápita, ¿es un problema de esperarlo o es imposible, sin industria, que Argentina pueda lograr tener un modelo como el australiano? Porque carecemos de la cantidad de recursos naturales de un territorio mayor, como es Australia, y una población la mitad de la Argentina.

Sí, bueno, esas son diferencias claves; aunque siempre nos hemos comparado con Australia en hipercápita, y con Nueva Zelanda y con Canadá. Ahora Argentina está bastante mal ubicada, porque los argentinos tenemos muchos dólares fuera del sistema. El mismo Caputo dice 400.000 millones de dólares, pero, según nuestro propio cálculo, son por lo menos 550.000 millones de dólares.

Por eso es que el tema de la inversión es un factor de confianza: ¿estamos dispuestos a traer esos dólares que están fuera de la legislación argentina a nuestra legislación y que nos pueda pasar cualquier cosa, más que vienen elecciones en el 2027? Por ahora parece que Milei ganaría, pero hay que esperar que eso ocurra. O sea, requerimos más tiempo para convencernos de que la Argentina es un país que merece las inversiones y merece la confianza de los inversionistas.

Trayendo solo un 10% de esos 550.000 millones, serían 55.000 millones de dólares que cambiarían, irían a cambiar muy rápido la situación de Argentina. Pero eso realmente no está ocurriendo; y eso de blanquear los dólares con el consumo de cualquier cosa no está ocurriendo.

Vos decís que la proyección que tienen de inflación es 29% en el año; o sea, en el acumulado que llevamos hasta ahora ya llevamos casi 10, 9%. Mi pregunta es: para llegar a 29%, ¿cuál sería la inflación mensual el último trimestre del año?

Último trimestre, más o menos 1 y medio por ciento por mes. Eso sería lo que esperamos nosotros. Parece plausible, porque yo creo que ya la velocidad de circulación no va a seguir cambiando y el producto va a crecer, como dijimos, ese 2,8; con lo cual la inflación se va a parecer más a la cantidad de dinero emitida, que va a ser muy poca, porque en ese sentido el gobierno se mantiene firme: no quiere saber nada con el gasto público, desde que empezó el gobierno en 67.000 millones de dólares hasta ahora; no en un solo año, sino contando desde diciembre del 2023. O sea que en esa parte el gobierno no cede.

Pero efectivamente existen otros factores de inflación que, por ejemplo, este último mes fue la educación, que aumentó 12,1; que podía haber sido en tres meses, lo pusieron en un solo mes. Es raro, pero no dicen nada acerca de ese gran aumento de la educación en un solo mes; otros años el aumento fue distribuido un poco más entre dos meses.