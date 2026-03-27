Industria en caída: la producción se desplomó 7,9% en febrero y no esperan recuperación cercana

La actividad industrial marcó en febrero caídas de 7,9% interanual y de 2,7% con respecto al mes anterior, de acuerdo con el Índice de Producción Industrial (IPI) que elabora la consultora Orlando J. Ferreres.

Encuesta de la UIA: más del 50% de la industria reporta caída de producción y ventas

En el primer bimestre del año, la actividad acumula una contracción del 5,5%. Por su parte, la medición desestacionalizada registró una baja mensual de 2,7%.

En efecto, la medición desestacionalizada para enero se corrigió al alza, marcando una suba de 2,1% mensual, que al promediar con la estimación para febrero deja a los primeros dos meses del año con un nivel 0,7% superior al de diciembre del año pasado.

Al analizar el declive en la comparación interanual, la consultora manifestó que “impulsada principalmente por las caídas de Maquinaria y equipos, con caídas en todos los rubros, y en Alimentos, principalmente por la baja registrada en la molienda de aceites”.

Argentina registró la segunda peor caída industrial del mundo en el bienio 2024-2025

En cuanto a la perspectiva para los próximos meses, desde Ferreres mostraron escepticismo por la recuperación del sector. “No esperamos una pronta reactivación de la industria”, señalaron, para luego agregar que “depende en buena medida de que mejoren los ingresos reales de las familias”, destacando que por ahora “siguen deprimidos”.

El rendimiento por sectores en junio de 2024

Alimentos, Bebidas y Tabaco: registró una baja anual de 9,6%, acumulando un avance de 5,6% para el primer bimestre. Se destacó la baja de 22,5% en la producción de aceites, y las bajas de 10,7% en la faena bovina y de 4,8% en la faena avícola.

Maquinaria y Equipo: En febrero el sector registró una contracción de 23,9%, acumulando una baja de 23,7% para los primeros dos meses del año. En el detalle del sector automotriz, la producción repitió la baja del primer mes, anotando una caída de 30,1%.

Metales básicos: alcanzó una suba de 3,8% al comparar con febrero del 2025, con el principal aporte de la producción de acero crudo. Mientras que, en el acumulado del primer bimestre del 2026, el sector registró una mejora de 3,0%.

Minerales no metálicos: la producción de minerales no metálicos mostró una baja de 8,2% para el segundo mes del año, acelerando la caída respecto de los meses anteriores, y acumulando para el primer bimestre una merma de 7,7%. El detalle que releva la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP), muestra una caída de 5,8% anual en el despacho de este tipo de material para la construcción.

Informe de la UBA: la industria pierde 160 empleos

La industria argentina atraviesa un proceso de fuerte contracción que ya se traduce en una significativa pérdida de empleo. Desde fines de 2023, el sector manufacturero destruye alrededor de 160 puestos de trabajo por día, en un contexto marcado por la caída de la producción, el menor uso de la capacidad instalada y la pérdida de peso de la actividad industrial dentro de la economía.

El uso de la capacidad instalada de la industria cayó a 53,6% en enero

El dato surge de un informe elaborado por el Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana (CEHEAL) y el Área de Estudios Sobre la Industria Argentina y Latinoamericana (AESIAL) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. El trabajo analizó la coyuntura industrial en América Latina, con especial foco en la evolución reciente del sector manufacturero en Argentina.

Según el estudio, desde noviembre de 2023 se perdieron cerca de 100.000 puestos de trabajo industriales si se consideran tanto empleos formales como informales. El ritmo de destrucción equivale a unos 5.000 empleos menos por mes y un aproximado de 160 empleos por día, lo que refleja el impacto de la caída de la actividad sobre el mercado laboral.

Si se observa únicamente el empleo registrado, la pérdida también es significativa. El informe estima que la industria manufacturera elimina alrededor de 77 puestos formales por día, es decir más de 2.300 empleos por mes. Esto representa una porción importante de la caída del empleo privado en el período.

Los investigadores advierten que el deterioro del empleo industrial no es un fenómeno reciente ni aislado, sino que forma parte de una tendencia más prolongada. Desde el pico de empleo registrado en el sector en 2013, la industria manufacturera ya perdió más de 115.000 puestos formales, lo que implica una reducción cercana al 9% en poco más de una década.

GZ