El uso de la capacidad instalada de la industria cayó a 53,6% en enero

La utilización de la capacidad instalada en la industria enero de 2026 se ubicó en 53,6%, lo cual representa una caída de 2,4 puntos porcentuales con respecto al mismo mes de 2025, que fue de 55,0%, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

El porcentaje de enero marca la cuarta caída consecutiva desde septiembre de 2025, cuando marcó 61,1%, el mayor nivel de ese año. Además se trata del peor enero desde 2002, cuando llegó al 48,6% en medio de la crisis que desembocó en la salida del plan de convertibilidad.

De acuerdo con el reporte del INDEC, los bloques sectoriales con utilización de la capacidad instalada por encima del promedio son refinación del petróleo (86,8%), las industrias metálicas básicas (67,6%), sustancias y productos químicos (64,8%), papel y cartón (61,7%), productos alimenticios y bebidas (60,2%) y edición e impresión (54,0%).

Para no ser pobre, una familia necesitó $1.397.000 según el INDEC

Por otro lado, los bloques sectoriales que se ubican debajo del nivel general son los productos del tabaco (50,9%), productos minerales no metálicos (45,5%), productos de caucho y plástico (36,1%), metalmecánica excepto automotores (31,4%), industria automotriz (24,0%) y productos textiles (23,7%).

Alarma en los números

Según el análisis del CEPEC, “estos datos sugieren que la recuperación industrial aún es débil y heterogénea".

"Mientras algunos sectores vinculados a insumos básicos o energía mantienen cierta actividad, gran parte de la industria —especialmente la ligada al consumo y a bienes durables— continúa operando con altos niveles de capacidad ociosa, lo que limita el crecimiento del empleo, la inversión y la producción en el corto plazo”, añadieron.

En enero de 2026, el índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) mostró una caída de 3,2% respecto a igual mes de 2025.

Por su parte, el índice de la serie desestacionalizada tuvo una variación positiva de 3,1% respecto al mes anterior y el índice serie tendencia-ciclo registra una suba de 0,8% respecto al mes anterior.