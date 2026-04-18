Como señala el economista Ernesto Mattos: “La economía nacional cierra el año 2025 con una apropiación de la riqueza para el trabajo del 45,5% y el capital un 41% por debajo del año de pandemia (2020), y si comparamos con el nivel de 2016, el trabajo retrocede 6,3 puntos porcentuales y el capital se mantiene al mismo nivel”.

Esta pérdida de participación de los trabajadores es de una contundencia y magnitud nunca registrada en décadas anteriores, salvo en la crisis del año 2001.

La circunstancia obliga a preguntarse si en medio de esta catástrofe distributiva la sociedad tolera casos de corrupción como el que impacta sobre figuras centrales del Gobierno: Milei, Karina Milei o Manuel Adorni, ahora que el “extodo” (vocero, candidato, etc.) está en la cresta de la ola de agua podrida.

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Probablemente, si la situación socioeconómica fuera otra y el patrón distributivo no mostrara la obscenidad que muestra, estos casos pasarían sin demasiado revuelo.

Hay antecedentes, el peronismo menemista fue una escuela de latrocinio y sin embargo, debido al efecto antipobreza de la convertibilidad en sus primeros años y a venta de activos estatales, la situación social se mantenía bajo control y la corrupción explícita no lograba quebrar el sostén electoral de un gobierno que incluso, tras el show privatizador de su primera etapa, fue electo con más votos en su segunda gestión que en la primera.

A medida que la cuestión socioeconómica empeoró, los hechos de corrupción ayudaron a empeorar la imagen del gobierno y el peronismo en particular, a punto tal que ganó un personaje como Fernando de la Rúa, una especie de Milei que también vivió empastillado, pero era mucho más aburrido.

La pregunta que cabe entonces es, dada la inclinación viajera e inmobiliaria de Manuel Adorni, ¿es este el peor momento del gobierno nacional?

La respuesta es NO. Tras las elecciones bonaerenses de septiembre del año 2025 se consolidó el peor momento del gobierno nacional, ellas dieron una muestra cierta, basada en el voto popular –no en las encuestas, que las hay para todos los gustos–, del deterioro del oficialismo nacional, generando un momento mucho más complicado que el que desató Adorni y que hoy engalana al conjunto de medios nacionales, sean oficialistas u opositores.

Retomando el tema de las elecciones bonaerenses del año 2025, ciertamente no es normal perder el equivalente a 14 puntos de padrón en solo dos años, porque el peronismo bonaerense solo ganó entonces 250 mil votos entre los años 2021 (la peor elección peronista de medio mandato) y 2025. El modelo estaba acabado, no solo en su consistencia socioeconómica, que jamás tuvo, sino ya también electoralmente

Ahora bien, mucho menos normal fue el desdoblamiento que fungió de balotaje y unificó el voto antiperonista que, recordemos, precisamente para eso fue impuesto el balotaje por el dictador Lanusse en 1972.

El desdoblamiento de las elecciones bonaerenses fue de hecho un balotaje ad hoc, complementado a posteriori de la elección de septiembre con el rescate del tesoro norteamericano y la injerencia electoral de Donald Trump.

Insólita intromisión que ya hasta indicó a quién votar, injerencia cuyo peso real hay que medir desapasionadamente, pues lo mismo hizo y con mucha más intensidad en Hungría –con viaje de JD Vance incluido– este pasado domingo y salió muy mal, dando cierre a un ciclo de 16 años de Viktor Orbán en el gobierno.

Sin desconocer el peso en el margen de la injerencia yanqui en octubre, en septiembre de 2025 sí sucedió que la coalición teórica entre LLA y el PRO no se concretó y sobrevino la debacle electoral, unidad antiperonista que sí se consiguió en la segunda ronda de octubre de aquel año, vía el balotaje ad hoc, llamado asépticamente “desdoblamiento”.

Así las cosas, la evidencia muestra que los errores propios pueden cambiar el rumbo de las cosas, tanto para el oficialismo como para la oposición, por lo que no hay que dar por resuelto el tema de la continuidad ni el reemplazo del actual gobierno, aun siendo como es, el peor desde el año 1983, medido por el indicador socioeconómico que se lo mida.

No hay que almorzase la cena, estimados lectores de PERFIL.

*Director de Consultora Equis.