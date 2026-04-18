El FMI aprobó, pero le tiró las orejas a Caputo: hubo advertencias sobre reservas, ajuste y deuda

El “Gran Hermano” fue diplomático. Optimista. Incluso, algo festivo. Pero, en puntos importantes, implacable. El Fondo Monetario Internacional (FMI), el gran veedor a lo Santiago del Moro, venía observando en silencio lo que sucedía en la economía y las finanzas (y algo de la política) de la Argentina del primer trimestre. Anotó todos los logros y cambios de estrategias oficiales, como la decisión de, ahora sí, comprar todos los dólares que se puedan para reforzar las reservas del Banco Central. Pero también las importantes deudas del arranque del complicado 2025. No hubo reparos del organismo en los reclamos por la poca fortaleza de la recaudación, el sostenimiento del gasto y las dudas sobre la estrategia financiera para conseguir los dólares para cumplir con los pasivos de deuda. Fundamentalmente con los US$ 21 mil millones que hay que pagar en 2027. Especialmente los 7 mil millones que hay que liquidarle al propio Fondo.

Solo hay que seguir el texto que el Ministerio de Economía y el “Gran Hermano” distribuyeron en conjunto el miércoles pasado a la tarde, luego de presentar en sociedad la firma de la aprobación de la segunda revisión del acuerdo de Facilidades Extendidas, correspondiente al cierre del ejercicio 2025.