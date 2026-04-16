Passerini: "Milei no va a ser reelecto, este proyecto ya fracasó"

El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, aseguró que el presidente Javier Milei “no va a ser reelecto” y que “este proyecto ya fracasó”.

Córdoba advirtió que Nación suspendió el envío de la BCG y la Triple viral

El impacto de la crisis en Córdoba

“Somos una provincia de mucha actividad industrial, comercial, turística. Y todos esos rubros están castigados por este ajuste económico, por este gobierno que no le está encontrando respuestas y que lamentablemente cada día nos encontramos con más empresas en proceso preventivo de crisis, con más gente desempleada, con más gente como en el caso de los afiliados de PAMI, que no encuentran respuesta en el sistema nacional, y obviamente nosotros tenemos que atenderlos y los atendemos en nuestros sistemas municipales y provinciales, y eso sobrecarga y tenemos que invertir más recursos en esas áreas”, describió el jefe capitalino.

“Contexto muy difícil”

“Se nos achican los ingresos porque la caída de la actividad económica automáticamente indica una caída en la recaudación y una caída en la coparticipación. Así que es un contexto muy difícil y hay que atender a mucha gente que este Gobierno nacional está dejando afuera”, agregó en declaraciones a Radio Del Plata.

“Yo creo que hoy el gobierno nacional, a 2 años y tres meses de haber asumido, está cumpliendo algunas de las predicciones más nefastas. Esto de que ´iban a hacer desaparecer el Estado, de que lo iban a destruir´, se está haciendo realidad”, analizó Passerini.

“Algunos aplaudían en ese momento esas proyecciones y hoy lamentablemente esos que aplaudían son los primeros que vienen a golpear la puerta al Estado municipal y provincial para solicitar que se los atienda”, subrayó el intendente.

“Quienes somos parte de la oposición, quienes no estamos incluidos dentro de las decisiones de este gobierno nacional tenemos por ahí matices, pero creo que ya se empiezan a converger puntos de encuentro”, evaluó Passerini.

“Creo que nadie en la política argentina, por lo menos en la política que tiene una idea de justicia social, una idea de humanismo, puede acompañar ideas que destruyen la educación universitaria gratuita, que no cumplan con el financiamiento a la ley universitaria, que no cumplan con la ley de protección de derechos a las personas en discapacidad, que no cumplan con los objetivos de atender a nuestros jubilados y jubiladas, que no cumplan con los objetivos de que la Argentina vuelva a tener un plan estratégico con actividad industrial”, argumentó en otra parte de la entrevista.

“Creo que ahí nos vamos a encontrar la enorme mayoría de los argentinos. El desafío es no poner el carro delante del caballo, es decir no querer buscar un nombre por encima de un proyecto”, recalcó.

“Creo que también hay que ser inteligentes, no repetir errores del pasado. La Argentina no se resuelve con héroes personales ni, como nos está pasando ahora, con personajes que salen de un programa de televisión y que prometen aventuras”, aseveró Passerini.

“Lamentablemente la aventura está teniendo un final terrible, donde hoy ni siquiera nos están dando las vacunas, donde están poniendo como variable de descarte a los jubilados y a las personas que tienen PAMI, y en la Argentina eso no debe volver a suceder”, insistió.

Llaryora dispuso un refuerzo para instituciones de discapacidad: "Las provincias y los municipios no pueden reemplazarlo todo eternamente"

“Este proyecto ya fracasó”

“No es lo mismo hacer un proyecto político que amontonar dirigentes. Tenemos una experiencia dolorosa reciente. Los cuatro últimos gobiernos nacionales fracasaron. Cristina no lo pudo dejar a Scioli, Macri le ganó. Macri no le pudo ganar a Alberto Fernández, Alberto no lo pudo dejar a Massa. Y Milei no va a ser reelecto. Este proyecto ya fracasó. Entonces creo que la oportunidad es no apostar por otro fracaso por lo tanto la receta sería no hacer lo mismo que se hizo en los anteriores fracasos”, concluyó Passerini.