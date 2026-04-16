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El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este jueves 16 de abril

Este jueves 16 de abril el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.335 pesos y cotiza a 1.385 pesos para la compra.

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Dólares | Noticias Argentinas
Perfil Redacción Córdoba
Perfil Redacción Córdoba

Este jueves 16 de abril el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.335 pesos y cotiza a 1.385 pesos para la compra.

El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.

Dólar Banco Nación

  • - Compra: $1.335.
  • - Venta: $1.385.

Dólar Blue

  • - Compra: $1.394
  • - Venta: $1.425.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.495,74 para la compra, y $1.496,93 para la venta.

Este miércoles 15 de abril la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:

Bancor

  • - Compra: $1.330.
  • - Venta: $1.390.

BBVA

  • - Compra: $1.340.
  • - Venta: $1.390.

ICBC

  • - Compra: $1.335.
  • - Venta: $1.385.

Banco Supervielle

  • - Compra: $1.340.
  • - Venta: $1.390.
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