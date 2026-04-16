Motosierra a las vacunas: Córdoba advirtió que Nación suspendió el envío de la BCG y la Triple viral

La secretaria de Salud y Desarrollo Humano de la provincia, Liliana Montero, advirtió que la Nación suspendió el envío de vacunas del calendario obligatorio como la BCG y la triple viral.

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“Descuartizamiento del sistema de salud”

"Es una gota más en este descuartizamiento del sistema de salud", aseguró la funcionaria en declaraciones al programa “6 en Punto” de “Punto a Punto Radio (90.7 FM)”.

“La verdad que no es una afirmación caprichosa que a mí se me haya ocurrido. Es una comunicación oficial que viene desde Nación en referencia a cómo es el sistema de distribución de vacunas para las provincias”, aclaró Montero.

“Las vacunas son para todo el país, y la distribución y la compra de vacunas corresponde a la Nación, porque es una estrategia sanitaria nacional que además está en línea con los preceptos sanitarios internacionales”, remarcó.

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BCG y Triple viral

“En marzo deberíamos recibir las dosis correspondiente a abril, mayo, junio. Entonces, recientemente nos informan que están atrasados con el envío de las dosis correspondientes al trimestre”, aseguró Montero en diálogo con Julio Kloppenburg.

Y después completó: “Pero además en la misma comunicación se informa que no llegarían las dosis correspondientes a las vacunas BCG y Triple Viral que son de calendario. Desde el mes de diciembre, es decir, no vino en todo el año 2026 la vacuna de HPV, que es la vacuna que previene el cáncer en cuello de útero y tampoco está viniendo COVID pediátrico”.

Montero enmarcó este déficit de insumos en un ajuste estructural que afecta a múltiples programas de asistencia sanitaria y social. Sobre esta situación, la secretaria advirtió: “Lo grave de esta situación es que BCG (tuberculosis) y Triple viral (sarampión) son vacunas esenciales en el calendario oficial”.

“El sistema de vacuna es un sistema muy complejo y que es una estrategia sanitaria nacional. Lo que estamos planteando es lo que yo he usado esta palabra: descuartizar el sistema nacional de salud porque es vacunas, es Plan Remediar de medicamentos, el plan Sumar, que es lo que implica las 10 trazadoras más importantes sanitarias de todos los municipios. Es lo que está pasando en PAMI, es lo que está pasando en discapacidad. Es decir, lo de las vacunas es una gota más en este descuartizamiento que está viendo en el sistema nacional de salud, que es gravísimo”, planteó Montero.

“Yo no te podría decir si no las van a mandar nunca más. Lo que han informado es que no las van a mandar ahora, que no van a venir en el trimestre que corresponde. Obviamente que hay un stock de reserva en cada municipio pero también es cierto que la Provincia no puede ni debe salir a comprar", concluyó.