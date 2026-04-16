Consejo de la Magistratura: con la abstención de Rosatti se aprobaron las ternas para la Cámara Federal de Córdoba

El Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó ayer las ternas para integrar dos tribunales cordobeses: las dos vocalías vacantes de la Cámara Federal de Apelaciones y una del Tribunal Oral Federal 2 (TOF2).

En el plenario se realizó la audiencia pública a la cual habían sido convocados todos los integrantes en lugares expectantes de los respectivos órdenes de mérito.

Por lo general la audiencia es un trámite formal sin discusión. Los concursos de Córdoba fueron la excepción.

No solo hubo manifestaciones de tres concursantes, sino que algunos consejeros también opinaron antes de que se produjo la votación de las ternas que resultaron aprobadas.

La fiscal federal Virginia Miguel Carmona, concursante para el TOF2, cuestionó su ubicación en el orden de mérito después de la entrevista personal. De ocupar uno de los primeros lugares, bajó considerablemente.

SESIÓN PLENARIA. El miércoles 15 de abril se realizó la audiencia pública para los cargos de Córdoba. Se transmitió por Youtube.

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La Comisión de Selección puso a consideración del plenario dos proyectos para las dos vocalías de la Cámara Federal de Apelaciones. Por mayoría se aprobó la primera propuesta. Los dos consejeros cordobeses, el senador Luis Juez y el diputado Gonzalo Roca, votaron por la afirmativa de las ternas que se enviarán al Ejecutivo.

Como son dos las vocalías vacantes, hay dos ternas. La primera coloca en la recta final a Pablo Roberto Toledo, German Luis Gianotti, María Soledad Mancini. La segunda, a José Manuel Belisle, Manuel Celedonio Malbrán, Facundo Cortés Olmedo.

Este concurso (N° 474) está atravesado particularmente por dos discusiones.

Hay un planteo, expresado por escrito y públicamente en la víspera, por el abogado Patricio Lutteral -actual secretario penal del Juzgado Federal N°3 de Córdoba- quien cuestiona la ponderación de puntajes de antecedentes y la omisión de otro candidato, Germán Gianotti -integrante de uno de los principales estudios jurídicos que litigan en los tribunales federales cordobeses- de una imputación y sobreseimiento en una causa penal económica tramitada en Buenos Aires y otra en Uruguay.

Ambos hablaron ante los consejeros. Lutteral reiteró sus planteos y exigió una resolución fundamentada sobre sus cuestionamientos. Gianotti remarcó que la fiscalía había solicitado su sobreseimiento, por lo que no podría prosperar una causa en su contra. Subrayó que no tiene ninguna investigación en su contra en trámite.

Después de la sesión, Lutteral reiteró su planteo por escrito.

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Pero también se dio otra discusión. En el mismo concurso, fue excluido Enrique Nicolás Baronetto por ocupar en la actualidad una vocalía en el TOF de Comodoro Rivadavia, cargo en el que asumió con posterioridad a la apertura del concurso de la Cámara en 2022.

La consejera Vanesa Siley -se abstuvo en la votación- mencionó una “laguna reglamentaria” sobre cuándo procede o no desvincular a un concursante. En efecto, hay tres proyectos que deben ser tratados por el Consejo sobre este aspecto.

El presidente del cuerpo, Horacio Rosatti a la hora de emitir su voto manifestó su abstención ante la posible judicialización del concurso en cuyo caso terminará en la Corte Suprema donde deberá asumir una posición.

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Quiénes quedaron en la terna del TOF2

El Consejo de la Magistratura aprobó también por mayoría la terna para cubrir la vacante en el TOF2 de Córdoba. Los nombres de los candidatos que quedaron en la última etapa son: María Soledad Mancini, Hugo Burgos y Gustavo Javier Zapata.

De las ternas aprobadas saldrán los pliegos de los tres candidatos que el Ministerio de Justicia, Poder Ejecutivo Nacional, enviará al Senado para su aprobación. En ese ámbito habrá una nueva pulseada para determinar los tres nombres que quedarán para las tres vacantes en pugna.