Amenazas de tiroteos en escuelas del país: el Ministerio de educación de Córdoba investiga si se trata de un reto viral

La aparición de amenazas de tiroteos en distintas escuelas encendió la alarma en el Ministerio de Educación, que confirmó la activación de protocolos de seguridad y una investigación en marcha para determinar el origen de los mensajes.

Los escritos anónimos fueron detectados en baños y paredes de varios establecimientos educativos en el país. Generaron preocupación entre estudiantes, docentes y familias, especialmente tras el reciente ataque en una escuela de San Cristóbal, Santa Fe, donde murió un adolescente de 13 años y hubo varios heridos.

Ante esta situación, el ministro de Educación de Córdoba, Horacio Ferreyra, aseguró que el Gobierno está acompañando a las instituciones afectadas y trabajando junto a otras áreas del Estado. Según declaraciones difundidas por Cadena 3, el funcionario indicó que cada episodio es abordado de manera individual y bajo protocolos específicos.

Sospechan de un reto viral

Uno de los puntos que más preocupa a las autoridades es la posibilidad de que las amenazas formen parte de un desafío viral entre adolescentes.

Ferreyra explicó que, aunque algunos casos podrían estar vinculados a conductas imitativas, la situación se considera grave y cada amenaza es tratada como un hecho delictivo. “Esto es lo que dicen los chicos, un reto que comúnmente tengo entendido que dicen que es de TikTok”, señaló.

“No puede ser gratis. En todos los casos se inician las investigaciones correspondientes y hay sanciones al interior de la propia institución educativa”, sostuvo a Cadena 3.

No se suspendieron las clases

A pesar del clima de preocupación, desde el Gobierno provincial confirmaron que las actividades escolares continúan con normalidad. Las autoridades optaron por reforzar la vigilancia y mantener el monitoreo permanente en los establecimientos donde se registraron los mensajes.

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Cada institución cuenta con un procedimiento específico que establece la comunicación con autoridades educativas y la posterior intervención judicial cuando se detecta una amenaza.

Más de 20 casos en todo el país

El fenómeno no se limita a Córdoba. Un relevamiento difundido por El Doce indica que ya se registraron al menos 20 amenazas en diferentes provincias.

En Córdoba se detectaron siete episodios, mientras que también hubo casos en Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Tucumán, Mendoza, Santiago del Estero, San Juan, San Luis, Neuquén y Tierra del Fuego.