El ajuste del PAMI golpea a los geriátricos y expone al sector a una situación de riesgo

Las residencias geriátricas de Córdoba atraviesan una situación crítica por el congelamiento de aranceles del PAMI y las demoras en la atención médica, según advirtió Carolina Villarreal Kurth, integrante de la Cámara Argentina de Prestadores de Servicios Gerontológicos, en diálogo con Punto a Punto Radio. El escenario impacta directamente en la sostenibilidad del servicio y en la calidad de atención de las personas mayores.

En la provincia hay más de 400 residencias habilitadas, de las cuales alrededor de 50 trabajan con la obra social. El desfasaje entre ingresos y costos se profundizó en los últimos meses, en un contexto donde los salarios del sector continúan ajustándose bajo el convenio de sanidad y la inflación sigue en alza.

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“Los aranceles que el PAMI abona por la prestación de residencia larga estadía han quedado congelados desde agosto del 2025”, señaló. Y agregó: “Desde ese momento no ha habido incrementos acompañando los costos y los incrementos en la inflación ni en los sueldos”.

A este escenario se suman dificultades operativas que agravan el funcionamiento cotidiano. Las demoras en turnos médicos y en la aprobación de estudios trasladan responsabilidades hacia las residencias, que deben sostener la atención integral de los adultos mayores. “Esto genera una fragmentación de la atención y sobrecarga lo que sería la red de cuidado de la persona mayor”, indicó.

Sistema en riesgo

Con el sistema cada vez más exigido, desde el sector advierten que el margen de maniobra se achica. “Después de todos estos meses de tener congelados los aranceles ya estamos en situaciones de riesgo”, afirmó. Y remarcó: “Sería realmente catastrófico el caso que ocurriera un no pago, porque ya el sistema está sobrecargado”.

El impacto también se traslada a las familias, que en muchos casos deben resolver por fuera del sistema para evitar demoras en la atención. “Las familias que pueden afrontar los costos de atenciones de manera particular lo terminan haciendo porque el tiempo es crucial cuando se trata de la vida de personas mayores”, sostuvo. Y agregó: “No cualquiera tiene la posibilidad de hacerlo de manera particular, entonces la verdad que es bastante injusta la situación”.

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Finalmente, Villarreal Kurth puso el foco en problemas estructurales del sector. Recordó que durante la pandemia las residencias sostuvieron la atención sin colapsar, pero advirtió que hoy persiste una falta de reconocimiento. “Hay una invisibilización de las residencias, de los costos y del trabajo que asume una residencia para personas mayores”, expresó.

En ese marco, también alertó sobre la proliferación de espacios informales y la falta de actualización normativa. “Hay muchas residencias clandestinas con valores por debajo de los costos reales”, señaló, en referencia a un sistema que continúa operando con regulaciones desactualizadas.