Fintech bajo la lupa: elevan a juicio la causa contra el CEO de Wenance y seguirá detenido en Córdoba

La Justicia de Córdoba avanzó sobre una de las causas financieras más resonantes de los últimos años. El fiscal de Delitos Complejos Nº1, Enrique Gavier, solicitó la elevación a juicio contra el CEO de Wenance SA, Alejandro Muszak, y otros tres directivos de la fintech, acusados de integrar un presunto esquema de estafas reiteradas contra inversores.

Muszak, señalado como el principal responsable de las maniobras, continuará detenido mientras la causa avanza hacia el juicio oral. Según la investigación, la empresa habría captado fondos de ahorristas bajo la promesa de inversiones respaldadas por carteras de préstamos, mientras ocultaba una situación de insolvencia que finalmente derivó en el colapso de la firma.

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El expediente reúne 90 hechos de presunta estafa cometidos contra inversores cordobeses. Casi la mitad de los damnificados son representados por el abogado querellante Carlos Nayi. Entre las víctimas hay desde pequeños ahorristas hasta familias que invirtieron indemnizaciones laborales, ahorros personales o dinero proveniente de la venta de propiedades.

El rol de cada acusado

La acusación ubica a Muszak como el presunto cerebro del esquema y coautor de la totalidad de las maniobras investigadas. En su carácter de presidente de Wenance, habría tenido el control de las decisiones estratégicas y del destino de los fondos captados.

Junto a él, fueron imputados: Paola Adriana Vallone, acusada por 51 hechos, con funciones de coordinación y contacto con inversores; Pedro Luis Viggiano, imputado por 57 hechos, quien integraba el directorio y participaba en la validación de las operaciones; Rodolfo Cleto García, acusado por siete hechos, vinculado a la estructura societaria que sostenía la operatoria.

Todos formaban parte del núcleo directivo de la fintech, que operaba desde oficinas en la torre Capitalinas, en la ciudad de Córdoba.

Cómo funcionaba la presunta maniobra

La fiscalía sostiene que la empresa se presentaba como una fintech consolidada dedicada a otorgar microcréditos a sectores no bancarizados. Para financiar esa actividad, ofrecía a inversores contratos de inversión respaldados por carteras de préstamos.

Sin embargo, la investigación detectó que la empresa habría sostenido una solvencia ficticia. Uno de los mecanismos centrales del presunto fraude fue la cesión duplicada de garantías: un mismo lote de préstamos era ofrecido como respaldo a distintos inversores.

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Cuando la empresa dejó de cumplir con los pagos, a mediados de 2023, los damnificados descubrieron que los activos que respaldaban sus inversiones no existían o estaban comprometidos con múltiples personas.

Pese a esa situación, la firma continuó captando fondos mientras ya no podía responder a sus obligaciones, según la acusación.

El derrumbe y los damnificados

El esquema comenzó a desmoronarse en julio de 2023, cuando Wenance dejó de pagar intereses y devoluciones de capital. Poco después, las oficinas de la empresa en Córdoba cerraron sin explicaciones, dejando a decenas de inversores sin respuestas.

La fiscalía también investiga el rol de sociedades vinculadas, entre ellas Be Capital, que habrían sido utilizadas para canalizar fondos hacia destinos aún bajo análisis.

El frente judicial no se limita a Córdoba. Muszak y otros directivos también son investigados en la Justicia federal, donde se analiza una presunta asociación ilícita y posibles maniobras de lavado de activos.