Córdoba en off: "¡¿40% a los docentes?! Y nos cuestionaban el 26% negociado con los municipales"

“¿Algún día van a comenzar a decir: Alivio en el Palacio 6 de julio por lo hecho en el Panal?”, retruca un asesor directo del intendente. Y pasa que comienza a cansar, según dicen, los títulos en la prensa sobre el vínculo “paternalista” de la provincia sobre la municipalidad.

Lo último, que rebalsó el vaso de agua fue el acuerdo con los docentes. “¡¿40%?!”, se preguntó sorprendido un funcionario que está siguiendo los números de cerca. La sorpresa fue a consecuencia de los “maltratos” y hasta “burlas” recibidas hace pocos días cuando se cerró la paritaria con los municipales.

A fin de mes de marzo, la Municipalidad de Córdoba acordó con el Suoem un aumento del 26,5 por ciento en cuotas en el marco de la paritaria 2026. “La verdad que fue una de las más duras de los últimos tiempos y fue muy importante porque contempla varios puntos que para nosotros son innegociables", agregó en declaraciones a Punto a Punto Radio 90.7 Fm Ariel Koning, vero de los empleados.

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Estos conceptos se sumaron al análisis del mismo titula del gremio -Rubén Daniele- que lanzó: “La inflación bajará mucho desde abril. No creemos que llegue al 19% en el año. Es un gran acuerdo”.

Pese a todo, aseguran que el intendente Passerini y el gobernador Llaryora siguen de cerca y con un diálogo fluido cada avance en las negociaciones con los empleados

Los números que alcanzó el Suoem (26%) fue el piso que usaron los docentes, pero las bases empujaron al titular de la UEPC -Rioberto Cristalli- a renegociar un cierre que festejaba en el 30% pero que estaría cerrando en el 40% por la oposición interna.

“¿Y ahora? ¿Qué van a decir?”, aguardan desde el Palacio municipal. Por lo pronto, todos los empleados públicos en Córdoba consiguieron aumentos que son envidia de cualquier delegado del sector privado.

Bornoroni construye

Gabriel Bornoroni volvió a tensar el clima político en su paso por las conferencias de AmCham. El diputado nacional planteó que una provincia como Córdoba, con fuerte matriz productiva, “no debería depender de la Nación” y que el “verdadero federalismo” es “el que genera riquezas y no mira a la Nación para que gire recursos”. “Córdoba genera producción y no es para depender de la Nación”, insistió el diputado, el único cordobés dentro del núcleo duro de dirigentes alineados con el oficialismo nacional.

Sin quedarse limitado en las críticas, que se leyeron hacia el Panal, el diputado agregó que "las provincias deben generar su propia riqueza, no deben estar mirando constantemente a la Nación para que les den algún tipo de subsidio. Deben apuntar a un Estado más chico y más eficiente".

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En el Panal bajan la espuma. Admiten tensiones, pero relativizan el frente económico: ya consiguieron lo que necesitaban de la Casa Rosada —la firma de Luis Caputo para tomar créditos de libre disponibilidad—, lo que les da margen para surfear la caída de la coparticipación. Con la caja parcialmente ordenada, el foco se corre hacia lo político, donde asoma una negociación más fina con Javier Milei.

El próximo round podría jugarse en el Congreso, con la reforma política que empuja la Casa Rosada. Ahí aparece un giro sugestivo: el cordobesismo, históricamente crítico de las PASO, ahora deja trascender que podría no acompañar su eliminación. Milei necesita desactivarlas para desordenar a la oposición en 2027, pero requiere dos tercios en ambas cámaras. Traducción: se viene una etapa de rosca intensa, donde cada voto valdrá más que cualquier discurso federalista.