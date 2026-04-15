“Esto es un genocidio por goteo”: Marta Lastra advirtió que jubilados y discapacitados son los más afectados por la crisis del PAMI

La abogada Marta Lastra advirtió que la crisis en la cadena de pagos del PAMI y del programa Incluir Salud está impactando con mayor fuerza en los sectores más vulnerables: jubilados y personas con discapacidad.

En diálogo con Punto a Punto Radio (90.7 FM), señaló que mientras el deterioro del PAMI ya es visible, el sistema de prestaciones para discapacidad atraviesa una situación aún más crítica, sin alternativas públicas que puedan reemplazar la atención privada.

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“Esto es completar ese genocidio por goteo”, sostuvo al referirse al deterioro del sistema de salud y la situación de jubilados y personas con discapacidad. Durante la entrevista, Lastra describió un escenario que, según sostuvo, ya empezó a manifestarse y que podría agravarse en las próximas semanas.

Según explicó, el corte en la cadena de pagos del PAMI y de Incluir Salud no sólo impacta en las prestaciones para personas con discapacidad, sino en gran parte del sistema sanitario. “El 80% de la salud privada está sostenida por el PAMI. Si esa cadena de pago se corta, no solamente la persona con discapacidad se queda sin prestaciones, también se caen clínicas enteras”, advirtió.

Lastra sostuvo que el problema excede al sector más vulnerable y puede afectar a miles de jubilados que dependen del sistema privado para su atención médica. “Estamos hablando de que no solamente los jubilados van a tener menos atención, sino que directamente van a cerrar clínicas”, afirmó.

220 mil personas con discapacidad en Córdoba

Lastra detalló que la situación alcanza a una población muy amplia en la provincia. “Tenemos aproximadamente 220.000 personas con discapacidad en Córdoba, y más de la mitad dependen de pensiones no contributivas”, explicó.

Ese sector, según remarcó, es el más expuesto ante el recorte de prestaciones. “Son personas que no pueden pagar un dispositivo privado. No existe un sistema público que reemplace esas prestaciones. Si cierran las instituciones, directamente se quedan sin atención”, señaló.

Además, vinculó la situación con la de los jubilados que perciben haberes mínimos. “Hoy hay jubilados preguntándole al médico qué pastilla pueden seguir tomando para poder vivir”, afirmó.

Críticas a la Ley Bases y a las provincias

Por otro lado, Lastra también apuntó contra el respaldo político que permitió avanzar con las medidas. “El Gobierno está haciendo lo que los diputados le habilitaron al votarle la Ley Bases y la delegación de poderes. Esto se advirtió en su momento”, sostuvo.

Pero las críticas no se limitaron al Gobierno nacional. También cuestionó la falta de reacción de las provincias. “No he visto ninguna provincia con una ley de emergencia en discapacidad ni iniciando acciones judiciales. Va a estallar el sistema de salud provincial”, advirtió.

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Según explicó, los efectos del recorte nacional impactarán directamente en los sistemas sanitarios provinciales. “Todas las personas viven dentro de una provincia y usan su sistema de salud. No entiendo por qué no se está actuando”, agregó.

“Siempre se puede hacer algo”

Finalmente, Lastra insistió en que todavía hay margen para actuar. “Siempre se puede hacer algo. La cuestión es tener coherencia entre lo que se dice y lo que se hace”, sostuvo.

Y cerró con una advertencia que marcó el tono de toda la entrevista: “Le debemos la Argentina a nuestros jubilados. Mínimamente, por humanidad, hay que actuar antes de que sea tarde”, señaló en diálogo con Punto a Punto Radio (90.7 FM).