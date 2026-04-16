Nación desmiente a Córdoba: asegura hay demoras pero no suspensión en la entrega de vacunas

Una cuenta del gobierno nacional en la red social X denominada Oficina de Respuesta Oficial rechazó este jueves las afirmaciones de la secretaria de Salud de Córdoba, Liliana Montero, quien había señalado que el Gobierno nacional "suspendió" el envío de vacunas clave del calendario obligatorio, entre ellas la BCG y la Triple Viral. Desde la @RespOficial_Arg calificaron esas declaraciones como "pura mentira" y aseguraron que la continuidad de la vacunación está garantizada en todo el país. Todavía se espera la respuesta oficial del ministerio de Salud que conduce Mario Lugones.

Córdoba advirtió que Nación suspendió el envío de la BCG y la Triple viral

La polémica se desató después de que Perfil Córdoba publicara declaraciones de Montero en las que la funcionaria provincial advertía sobre retrasos y faltantes de dosis esenciales, incluyendo la vacuna contra el HPV y la COVID pediátrico, ausentes desde diciembre según sus propias palabras.

Qué dijo Montero

La secretaria de Salud de Córdoba había afirmado que la suspensión fue comunicada "por mail oficial" desde Nación y que los retrasos afectan "las dosis correspondientes al trimestre". En sus declaraciones, Montero fue categórica: "Es una gota más en este descuartizamiento del sistema de salud", dijo, y subrayó que "la Provincia no puede ni debe salir a comprar" ante la falta de stock proveniente de la administración central.

También advirtió que desde diciembre no llegaron dosis de HPV ni de COVID pediátrico, y que si bien existe un stock de reserva, la situación genera incertidumbre sobre la cobertura futura.

La respuesta oficial

La Oficina de Respuesta Oficial del Gobierno nacional fue terminante: "No hay suspensión de envío de vacunas. Tampoco existió ningún mail informando una suspensión", publicó en sus redes sociales, desmintiendo punto por punto las afirmaciones de la funcionaria cordobesa.

El organismo nacional reconoció, sin embargo, que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) alertó sobre demoras en la entrega de vacunas adquiridas a través de los Fondos Rotatorios Regionales. Esas demoras, aclararon, obedecen a restricciones logísticas internacionales y no a una decisión política de suspender envíos.

Una crisis de logística global

Según explicó la Oficina de Respuesta Oficial, las demoras tienen origen en una coyuntura internacional que afectó rutas de transporte a nivel global. El cierre de espacios aéreos, el bloqueo de puertos y centros estratégicos, las limitaciones en el suministro de combustible y la reconfiguración de rutas —especialmente para insumos provenientes de Asia que ahora circulan por Europa— generaron aumentos en los costos de flete de entre el 20% y el 100%.

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Esa situación obligó al Ministerio de Salud a redefinir el cronograma de entregas y a avanzar en alternativas de adquisición local para garantizar la disponibilidad de dosis en todo el territorio nacional.

Desde la cartera sanitaria nacional indicaron que el Calendario Nacional de Vacunación es una "política sanitaria prioritaria" y que las tasas de vacunación de cada provincia se monitorean en tiempo real. Los envíos, señalaron, se priorizan según cobertura y necesidad real de cada jurisdicción.

Una disputa que escala

El cruce entre la Secretaría de Salud provincial y el Gobierno nacional pone de manifiesto la tensión creciente entre Córdoba y la administración de Javier Milei en materia sanitaria. Montero había sido explícita en su lectura política de la situación, al enmarcar los faltantes de vacunas dentro de lo que describió como un proceso de "descuartizamiento del sistema de salud".

La Nación, por su parte, rechazó esa interpretación y acusó a la funcionaria de generar "caos y confusión" con lo que calificó como "falsas alarmas y operetas".

Qué pasa con las vacunas en Córdoba

Por el momento, la provincia cuenta con un stock de reserva que permite sostener la vacunación. No obstante, la falta de reposición de algunas dosis —como HPV y COVID pediátrico desde diciembre— abre interrogantes sobre cuánto tiempo puede sostenerse esa reserva sin nuevos envíos.

El Gobierno nacional no precisó fechas concretas para la normalización de los cronogramas, aunque afirmó que se están explorando alternativas de compra local para evitar desabastecimiento.

La discusión entre las dos administraciones no parece estar cerca de resolverse: mientras Córdoba denuncia una comunicación oficial que avisa retrasos, Nación niega que esa comunicación haya existido. El punto de quiebre seguirá siendo la llegada —o no— de las dosis al territorio provincial en las próximas semanas.