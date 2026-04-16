Identificaron e imputaron a dos adolescentes que amenazaron con tiroteos en escuelas de Córdoba

La fiscal Penal Juvenil del 4° turno, Soledad Carlino, imputó a dos adolescentes de 16 y 17 años por el delito de amenazas agravadas por el anonimato. Los jóvenes deben aún ser entrevistados por el Juzgado Penal Juvenil para después resolver medidas a aplicar en ambos casos.

Amenazas de tiroteos en escuelas: advierten sobre el "efecto contagio" en redes sociales

La investigación basada en denuncias de varias escuelas recién se inicia. Según trascendió no tendrían vinculación con el caso ocurrido semanas atrás en San Cristóbal, Santa Fe, donde un adolescente asesinó con un disparo de arma de fuego a un alumno de 13 años dentro de una escuela.

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Sin embargo, se sospecha que los carteles que aparecieron en los últimos días en las establecimientos de Córdoba, Cosquín, La Falda, Cruz del Eje y Jesús María serían parte de un reto viral de Tik Tok. Es un fenómeno mundial con expresiones muy similares que aparecieron en otras provincias argentinas y se detectaron también en Chile y España.

A la par de las fiscalías intervinientes, hay un equipo de Cibercrimen que intenta desentrañar las conexiones.

Todavía hay que establecer qué alcance tiene este fenómeno y si efectivamente se trata de desafíos extremos que reproducen redes sociales. Mientras tanto, la sola mención del tema genera temor en las comunidades educativas.