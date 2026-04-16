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Córdoba digitaliza su gestión: aprueban la plataforma “Mi Docta”

La herramienta permitirá centralizar trámites, agilizar gestiones y avanzar en la despapelización del Estado. También incorpora expediente digital, inteligencia artificial y una base de datos unificada para mejorar la atención.

El Concejo Deliberante aprobó “Mi Docta”
El Concejo Deliberante aprobó “Mi Docta” | .
Perfil Redacción Córdoba
Perfil Redacción Córdoba

El Concejo Deliberante de Córdoba aprobó la ordenanza que impulsa la implementación de la plataforma digital “Mi Docta”, junto con herramientas como el Expediente Digital, inteligencia artificial y una base de datos unificada. La iniciativa se enmarca en las políticas de modernización del Estado local.

La plataforma permitirá realizar trámites de manera online y generar un vínculo directo entre los vecinos y la Municipalidad. El sistema apunta a simplificar gestiones y facilitar una comunicación más ágil. En paralelo, se proyecta avanzar en la digitalización de cerca de 300 trámites para 2027, en el marco del proceso de despapelización. Esto permitirá realizar gestiones desde el celular y sin necesidad de trasladarse a distintas dependencias.

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Además, la base de datos unificada busca optimizar la administración interna y reducir los tiempos de respuesta en los trámites.

En materia tributaria, todos los procedimientos vinculados a automotores, inmuebles, catastro y comercio ya pueden realizarse de manera digital. Esto incluye altas, bajas, transferencias, cambios de titularidad e inscripciones.

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Los usuarios pueden acceder a estos servicios a través de la Guía de Trámites Inteligente, donde se detallan requisitos y documentación necesaria. Una vez iniciados, los trámites pueden seguirse online durante todo el proceso, con disponibilidad las 24 horas.

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