Córdoba digitaliza su gestión: aprueban la plataforma “Mi Docta”

El Concejo Deliberante de Córdoba aprobó la ordenanza que impulsa la implementación de la plataforma digital “Mi Docta”, junto con herramientas como el Expediente Digital, inteligencia artificial y una base de datos unificada. La iniciativa se enmarca en las políticas de modernización del Estado local.

La plataforma permitirá realizar trámites de manera online y generar un vínculo directo entre los vecinos y la Municipalidad. El sistema apunta a simplificar gestiones y facilitar una comunicación más ágil. En paralelo, se proyecta avanzar en la digitalización de cerca de 300 trámites para 2027, en el marco del proceso de despapelización. Esto permitirá realizar gestiones desde el celular y sin necesidad de trasladarse a distintas dependencias.

Secuestran el celular de un alumno en Córdoba: investigan si pertenecía al mismo grupo vinculado al tiroteo de San Cristóbal

Además, la base de datos unificada busca optimizar la administración interna y reducir los tiempos de respuesta en los trámites.

En materia tributaria, todos los procedimientos vinculados a automotores, inmuebles, catastro y comercio ya pueden realizarse de manera digital. Esto incluye altas, bajas, transferencias, cambios de titularidad e inscripciones.

Llaryora dispuso un refuerzo para instituciones de discapacidad: "Las provincias y los municipios no pueden reemplazarlo todo eternamente"

Los usuarios pueden acceder a estos servicios a través de la Guía de Trámites Inteligente, donde se detallan requisitos y documentación necesaria. Una vez iniciados, los trámites pueden seguirse online durante todo el proceso, con disponibilidad las 24 horas.