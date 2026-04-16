De Loredo apunta contra el PJ en el poder y pide eliminar la Guardia Urbana en la Ciudad: “Es marketing y gasto inútil”

En una nueva definición política que tensiona la agenda de seguridad en la ciudad de Córdoba, el referente radical Rodrigo de Loredo lanzó una ofensiva directa contra el esquema impulsado por la gestión del PJ en la Capital y propuso la eliminación inmediata de la Guardia Urbana.

La movida opositora no se limita al plano de la crítica, sino que avanza en terreno del cuerpo deliberativo de la ciudad para dar el debate. Con ese propósito, el bloque de ediles de la UCR formalizó un proyecto de ordenanza en el Concejo Deliberante con la firma de sus ocho integrantes, encabezados por Elisa Caffaratti, y con el respaldo de Soher El Sukaria PRO).

De este modo, la iniciativa radical ya ingresó al cuerpo legislativo local y busca derogar de manera total el andamiaje normativo que dio origen a la fuerza municipal, abriendo un nuevo frente de choque político entre oficialismo y oposición en torno a la falta de seguridad en la capital cordobesa.

En este contexto, De Loredo afirmó que la Guardia Urbana “expresa una lógica de gestión basada en el marketing y no en resultados concretos”. Sin embargo, el dirigente radical fue más allá al advertir que el dispositivo “no solo fracasó en su objetivo de colaborar con la Policía, sino que además se transformó en un símbolo del gasto ineficiente”. “No son policías, no tienen herramientas ni facultades para combatir la inseguridad. Es una estructura que no sirvió para absolutamente nada y que hoy le cuesta una fortuna a los cordobeses”, sentenció.

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Frente a este escenario, la oposición radical busca instalar una discusión de fondo sobre prioridades presupuestarias y modelo de gestión al apuntar su embate contra el PJ en el poder.

De hecho, según detalló De Loredo, solo en el primer semestre de 2026 el municipio capitalino prevé destinar $1.960 millones al sostenimiento de la Guardia Urbana, con una proyección anual que podría escalar hasta los $4.000 millones para mantener una planta de 270 becarios. A pesar de que estos agentes perciben haberes que superan el millón de pesos, desde la UCR remarcan que carecen de poder de acción real en la vía pública: no pueden labrar multas, intervenir en delitos ni controlar actividades informales. “Dan vueltas en autos, pero no resuelven el problema de fondo. Es un gasto que no tiene correlato con resultados”, cuestionó.

No obstante, el planteo también apunta a lo que consideran una “distorsión del diseño original” del programa puesto en marcha por la administración local de signo peronista. En sus inicios, la Guardia Urbana fue presentada como un cuerpo complementario con participación de efectivos del ETAC y adicionales policiales. De todos modos, con el correr de los meses —según la lectura opositora— derivó en una estructura administrativa bajo la órbita del Tribunal de Faltas, desdibujando su finalidad operativa. “Se creó al calor de una elección, con autos ploteados y promesas de seguridad, pero terminó siendo una oficina de becarios sin facultades”, remarcó De Loredo.

“Lo que necesitamos es tener más policías, mejor pagados y con equipamiento de vanguardia para darle seguridad real a los vecinos. La seguridad es un tema serio que requiere profesionalismo, no parches caros que solo sirven para inflar el gasto público”, completó.

"Un engaño"

Pero, también, si el debate escala en términos políticos en el Concejo, la iniciativa radical busca condicionar al Ejecutivo municipal en el uso de herramientas vinculadas a la seguridad. El proyecto de la UCR establece en su artículo primero la derogación del decreto 157/2024 que creó la Guardia Urbana. Asimismo, en el segundo artículo instruye al Departamento Ejecutivo a abstenerse de implementar programas o estructuras con funciones de prevención del delito sin la previa sanción de una ordenanza. Con lo cual, la oposición intenta recuperar centralidad institucional en una materia sensible, marcando límites a decisiones unilaterales del oficialismo.

Por su parte, Caffaratti endureció el tono y reforzó el posicionamiento político del bloque. “La Guardia Urbana es un engaño: prometieron seguridad y armaron una oficina de becarios sin facultades. El vecino está solo mientras la Municipalidad sostiene una estructura que no sirve para nada. Ya tenemos listo el proyecto para terminar con este despropósito”, afirmó.

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De igual modo, desde el PRO, El Sukaria acompañó la iniciativa, consolidando un frente opositor que busca capitalizar el malestar social en torno a la inseguridad. "Acompañé con mi firma al bloque UCR del Concejo y en línea con Rodrigo de Loredo, para eliminar la Guardia Urbana. Un gasto de $4 mil millones en una estructura vacía, sin poder real y sin resultados. Mientras los vecinos reclaman seguridad, el municipio sostiene un parche caro e inútil. La seguridad no es marketing: es gestión en serio", aportó la edila macrista.

Al margen de esto, la embestida de De Loredo también se inscribe en una disputa más amplia por el liderazgo opositor en Córdoba y la construcción de agenda de cara a los próximos turnos electorales. La seguridad, en ese sentido, vuelve a posicionarse como un eje central de confrontación política, donde cada espacio busca diferenciarse no solo en el diagnóstico, sino también en la asignación de recursos y en la eficacia de las políticas públicas. En ese marco, la discusión sobre la Guardia Urbana se convierte en un capítulo más de la puja por el rumbo de la gestión en la capital cordobesa.