Amenazas de tiroteos en escuelas: advierten sobre el "efecto contagio" en redes sociales

El ministro de Educación de Córdoba, Horacio Ferreyra, confirmó que se activaron protocolos de seguridad tras la aparición de mensajes que advertían sobre tiroteos en escuelas de la provincia. Las autoridades investigan si las amenazas responden a un desafío viral en redes sociales, en un fenómeno que se replicó en distintos puntos del país durante las últimas horas.

La psicopedagoga especialista en educación digital Mariana Savid Saravia analizó el contexto en diálogo con Punto a Punto Radio 90.7 FM y advirtió que el problema excede a los autores directos: "Algunas son imitaciones, otras provocaciones o simples actos de llamar la atención. Pero el daño ya está hecho".

El efecto contagio, en el centro del debate

Savid Saravia comparó el fenómeno con el efecto contagio documentado en casos de suicidio y señaló que la cobertura mediática sin contexto amplifica el problema. "Cuando una amenaza se vuelve viral, cada like, cada comentario, cada noticia que la repite sin el contexto alimenta el efecto contagio", sostuvo.

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La especialista hizo un llamado explícito a los medios y a los usuarios de redes: "Informemos, pero con responsabilidad, sin hacer show de cada pintada, sin poner la foto de la pintada". Y advirtió que mostrar esas imágenes convierte al autor en lo que ella llamó un "héroe oscuro" para otros adolescentes.

"Algún otro adolescente en otra escuela va a querer copiar esa fórmula para sentirse protagonista", señaló.

Qué hacer desde las familias

Frente a la pregunta de cómo gestionar el miedo, la psicopedagoga diferenció la gestión emocional de la prevención real. Propuso acciones concretas para los adultos: no compartir amenazas sin verificar, avisar a la escuela o a la policía ante cualquier mensaje recibido, y no seguir difundiendo el contenido.

"Cada reenvío alimenta el pánico y le da poder que el amenazador busca", resumió.

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También subrayó que la prevención empieza mucho antes: "Cuando nos sentamos al lado de nuestros hijos a mirar sus pantallas, cuando aprendemos qué comunidades frecuentan, cuando les preguntamos dos veces cómo estás y no nos conformamos con un bien".

Uno de los puntos más preocupantes que planteó Savid Saravia es la existencia de redes y foros privados —distintos de las redes sociales convencionales— donde adolescentes de distintos países se organizan y comparten contenidos que no circulan por los canales habituales.

Ante la pregunta de si la solución es prohibir el celular, fue categórica: "No creo que alcance con eso".

Educación digital obligatoria, la demanda de fondo

La especialista reclamó políticas públicas concretas para abordar el problema de raíz. Enumeró tres ejes: capacitación obligatoria en ciudadanía digital, equipos interdisciplinarios en las escuelas y protocolos de abordaje integral que articulen a todos los actores involucrados.

"Es una responsabilidad colectiva, pero sobre todo hay que educar para prevenir, algo que todavía no se está haciendo porque no está incluido en la currícula", señaló Savid Saravia.

La psicopedagoga reconoció que este tipo de contenidos debería haberse incorporado a la enseñanza hace años y que, pese a la urgencia que muestra la actualidad, aún no forma parte de los programas escolares.