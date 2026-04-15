Aumenta el uso de cuotas para alimentos porque los sueldos no alcanzan, según un analista financiero

El aumento del endeudamiento en Argentina encendió señales de alarma en el sistema financiero. En diálogo con Punto a Punto Radio, el consultor Fabián Maidana advirtió sobre un fuerte crecimiento de la morosidad y señaló que, en muchos casos, el crédito ya no se destina a bienes durables sino a cubrir gastos básicos.

Amenaza de tiroteo en un colegio de La Falda: despliegan operativo policial y crece el temor tras el caso Santa Fe

Según explicó, la cartera irregular —es decir, los créditos con problemas de pago— registró un incremento significativo en el último año. “El incremento entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025 ha sido del 265%”, detalló, aunque aclaró que en términos reales la irregularidad pasó de representar alrededor del 2% al 10% del total, lo que igualmente refleja un deterioro importante.

En ese contexto, Maidana sostuvo que la principal causa del endeudamiento está vinculada a la pérdida de poder adquisitivo. “Entiendo que la causa principal del endeudamiento es no llegar a fin de mes”, afirmó, y remarcó que la caída del salario real y la pérdida de empleo son factores centrales en esta dinámica.

Tarjetas para sobrevivir

El especialista también explicó que el uso de tarjetas de crédito cambió en el último tiempo. “Claramente se ve una tendencia a comprar en cuotas para comer”, indicó, en referencia a consumos en supermercados y gastos cotidianos, desplazando a otros rubros como tecnología o bienes durables.

Además, señaló que el aumento de tarifas y servicios esenciales profundiza el problema. “Te endeudás para poder pagar, comprás en cuotas alimentos para que te sobre plata para pagar la luz, porque si no te la cortan”, describió.

La Iglesia condiciona al Concejo por la prohibición de los naranjitas y criticó la medida

Otro punto clave es el cambio en las condiciones económicas. Durante años, la inflación permitía licuar el peso de las cuotas, pero ese esquema perdió vigencia. “Ese razonamiento sigue siendo válido en algunos casos, pero el cúmulo de cuotas genera un volumen de deuda que después es imposible afrontar”, advirtió.

Finalmente, Maidana alertó sobre los riesgos de financiar saldos impagos en tarjetas de crédito, donde el costo financiero puede ser muy elevado. “Hay momentos en que el financiamiento se vuelve insostenible y la deuda pasa a situación irregular”, concluyó, marcando el impacto que esto tiene tanto en los usuarios como en el sistema financiero.