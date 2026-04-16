De Rivas reduce un 30% los cargos políticos y achica el gabinete

En un contexto marcado por la caída de la recaudación y la crisis económica nacional, el intendente de Río Cuarto, Guillermo De Rivas, anunció una profunda reestructuración del Ejecutivo municipal. La medida principal consiste en la reducción del 30% de los cargos políticos y el paso de una estructura de 10 secretarías a solo siete áreas de gestión.

La decisión no es aislada, sino que forma parte de una estrategia de ajuste progresivo. Cabe recordar que la gestión inició con 13 secretarías, se redujo luego a 10 y, con este nuevo anuncio, queda consolidada en siete. Según explicó el propio De Rivas, la caída de ingresos en el último trimestre —producto del estancamiento en el consumo y la industria— obligó a "readecuar el funcionamiento" del Estado local.

El nuevo mapa de la calle: entre el control y el desafío de la contención social

“Tenemos que readecuar el funcionamiento en función de los tiempos complejos que estamos viviendo”, sostuvo el jefe comunal, vinculando directamente el recorte con la baja en la coparticipación y la recaudación propia.

El nuevo esquema

Con el objetivo de agilizar la gestión y priorizar la inversión en obras y servicios públicos por sobre el gasto político, el nuevo gabinete quedó conformado por los siguientes nombres y áreas:

Secretaría de Gobierno: Roberto Koch.

Secretaría de Gestión: Karin Bogni.

Secretaría de Desarrollo Comunitario: Gregorio Oberti.

Secretaría de Obras y Servicios Públicos: Martín Cantoro.

Secretaría de Economía e Innovación: Pablo Antonetti.

Secretaría de Prevención y Convivencia Ciudadana: Rafael Filippa.

Secretaría de Desarrollo y Promoción Local: Federico García.

EMOS (Ente Municipal de Obras Sanitarias): Gastón Maldonado asumirá la presidencia del directorio.

Un Estado "cercano y moderno"

Desde el Palacio Municipal señalaron que esta reorganización busca consolidar un modelo de Estado más eficiente y cercano al vecino. Al centralizar funciones y reducir la burocracia, el Ejecutivo pretende fortalecer la capacidad de respuesta ante una demanda social que crece al mismo ritmo que la crisis económica.

Aunque los nombres de los secretarios ya fueron confirmados, desde el municipio adelantaron que el organigrama completo será informado en detalle durante los próximos días.