El nuevo mapa de la calle: entre el control y el desafío de la contención social

La aprobación de la reforma al Código de Convivencia en la Legislatura provincial, con 51 votos a favor y 19 en contra, se convirtió en el inicio de una historia que busca cambiarle la cara a la nocturnidad y al espacio público de la provincia. Tras semanas de debate, el consenso alcanzado entre el PRO, la UCR y el oficialismo parió una norma que dejó bastante conforme a la mayoría y que marca un punto de inflexión en una problemática que llevaba décadas de anomia.

Perfil Córdoba dialogó con los protagonistas de este acuerdo y con quienes tendrán la responsabilidad de llevar la ley a la práctica en las calles. Desde la presidencia de la Legislatura, Juan Manuel Llamosas define este paso como una decisión política de no mirar hacia el costado. “La sensación es que dimos un paso importante para avanzar en el ordenamiento del espacio público y mejorar la convivencia ciudadana. Esta decisión, impulsada por el gobernador busca darle más herramientas a la policía y generar tranquilidad a los vecinos”, sostuvo el exintendente de Río Cuarto.

Además, destacó el consenso y el diálogo generado para la concreción de estas modificaciones. “Se hizo un trabajo sobre la base de proyecto de distintos bloques, entre ellos el radicalismo y el PRO; salvo Frente Cívico que lo rechazó y que probablemente haya sido con otros intereses políticos. Fue un consenso mayoritario y un trabajo importante de los meses previos, en donde se buscaron puntos de encuentro y se llegó a una síntesis con mucho acompañamiento y que abarca diversas miradas”, argumentó.

Por último, Llamosas resaltó un punto que pasó un poco más desapercibido en esta nueva reglamentación: se incorporó la figura de “hordas de motos”, una problemática que impacta fuerte en los municipios del interior. “Incorporamos figuras para el interior que alteran el espacio de la gente y ahora la fuerza tiene el marco legal para actuar”.

Tecnología y digitalización: el plan para la Capital

En la Capital, el despliegue de la ley tendrá un fuerte componente tecnológico y un horizonte temporal claro: el municipio espera tener el sistema funcionando a pleno antes del inicio del Mundial de Fútbol, que se realizará entre los meses de junio y julio de este año. El concejal oficialista Marcos Vázquez anticipa una modificación estructural en la ordenanza 10425 para eliminar la fricción del manejo de efectivo, haciendo una apuesta total a la digitalización.

“Le vamos a incorporar tecnología a las cooperativas; cada persona tendrá un chaleco con un QR identitario para que el usuario sepa a qué grupo pertenece y si está en el lugar correcto. Vamos a eliminar las transacciones de dinero y las discusiones: se cobrará a través de aplicaciones y los importes que se definan irán directamente a la cooperativa”, explica Vázquez.

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El concejal remarcó que, en este nuevo contexto, se incorporará formalmente a las cooperativas de trabajo para que puedan utilizar las aplicaciones de pago, lo que permitirá verificar en tiempo real si los automovilistas pagaron el estacionamiento y, fundamentalmente, evitar que personas ajenas al sistema exijan dinero de forma ilegal. Además, Vázquez señaló que se evalúa la incorporación de nuevas zonas de aplicación para cubrir áreas que hoy presentan desbordes. Además, aspiran a que la nueva app reguladora esté operativa con botones antipánico integrados.

El equilibrio entre lo punitivo y lo social

Esta mirada técnica coincide con el planteo del legislador Matías Chamorro, quien fue el principal impulsor de incluir una perspectiva sociocomunitaria en el texto final para evitar un enfoque meramente punitivo. “La ley que estaba sobre la mesa no tenía un renglón de mirada sociocomunitaria o perspectiva de salud. Pudimos equilibrar e incorporar artículos que establecen un compromiso de la provincia para acompañar a los municipios con programas sociolaborales y de salud mental”, reconoce el referente socialista. Para Chamorro, el desafío es la implementación: “No podés ir directamente a levantar tipos de la esquina, tiene que haber estrategias complementarias y una mirada empática en medio de una situación social que es aún más compleja que durante la pandemia”.

Por último el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, explicó que al eliminarse el concepto de “voluntad de pago”, la Policía ya no tendrá obstáculos para intervenir. “Las reglas ahora son claras: si no está autorizado por el municipio, está prohibido. El orden público no lo pone solo la gente en la calle; nosotros estamos para eso, sino esto es un caos”, afirmó el titular de la cartera. Sin embargo, Quinteros insiste en que la prioridad no es el arresto por sí mismo: “No vamos a salir a cazar gente ni a hacer números para la estadística; buscamos racionalidad porque la gente ya no tiene paciencia con los abusos. Ir a un evento no podía seguir siendo una situación que generara miedo”, completó el funcionario.

Con las modificaciones necesarias, ahora la pelota se encuentra del lado de la Municipalidad, que en pocas semanas deberá implementar en la calle el cobro del estacionamiento medido y conciliar posturas, que logren amalgamar el orden normativo con la cruda realidad social. El desafío será técnico pero también humano: evitar que la aplicación de la ley se convierta en un nuevo foco de conflicto.

Cuántos "Naranjitas" hay

En Córdoba las cooperativas que nuclean a cuidacoches son varias, y algunas de ellas dialogaron con legisladores aportando su visión al proyecto. Entre ellas es encuentran Aparcar, La Unión, El Progreso, Tosco Vive, CBA, Movimiento de Trabajadores Naranjitas, y Bicentenario Social que se estima que en total agrupan a alrededor de 500 cuidacoches, sin embargo desde diversos estamentos señalan que la cifra podría superar los 1.500.