El gobieno quiere cerrar la paritaria y puso sobre la mesa un 40% anual para docentes, define la UEPC

Tras una jornada atravesada por tensiones internas en el sindicato y negociaciones en la Secretaría de Trabajo, el gobierno de Martín Llaryora formalizó una nueva oferta salarial a la UEPC con un piso del 40% anual garantizado no atado a la recaudación.

La propuesta fue entregada en el Centro Cívico por el secretario General de la Gobernación, David Consalvi, a la conducción del gremio que encabeza Roberto Cristalli.

Según el esquema oficial, el incremento regiría hasta el 31 de enero del próximo año y, al ser acumulativo, podría escalar hasta cerca del 45% anual.

Cómo impacta en los salarios

Con los haberes de abril:

Docentes de grado: +$224.500 (23,3%)

de grado: +$224.500 (23,3%) 30 horas cátedra: +$248.796 (18,8%)

cátedra: +$248.796 (18,8%) Cargos directivos: +$304.601 (15,9%)

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El diseño confirma una decisión política del Ejecutivo: priorizar a los salarios más bajos, especialmente quienes tienen hasta 22 horas cátedra.

Además, si se aprueba la oferta, se liquidarán retroactivos de febrero y marzo:

Maestro/a: $426.300

Más de 30 horas: $541.800

Jerárquicos: $506.300

Desde mayo, el esquema prevé aumentos del 2% mensual, remunerativos y acumulativos, sin atarse ni a la inflación ni a la recaudación.

Fonid: la Provincia cubre el vacío nacional

El Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), discontinuado por el gobierno de Javier Milei, seguirá siendo financiado por la Provincia.

Según la propuesta, aumentará un 92% en el año: pasará de $67.000 a $128.000 en enero.

Paros y descuentos: zona gris

El esquema también abre una negociación paralela sobre los días de paro:

19 de marzo: no se descontaría

2 y 18 de marzo: ya descontados, quedarían sujetos a revisión

Una alternativa en análisis es devolver parte de esos descuentos en cuotas.

La definición, en manos de la asamblea

La UEPC ya activó su cronograma interno:

Miércoles: asambleas informativas por departamento

Jueves: asambleas escolares

Viernes: plenarios departamentales

Lunes: asamblea provincial definitoria

En el Gobierno aseguran que se trata del “máximo esfuerzo financiero” posible y remarcan que no hay otra provincia con un piso salarial garantizado de ese nivel.

La pelota ahora está del lado del gremio. Y, como suele pasar en Córdoba, no todo se define en los números. También pesa —y mucho— la interna.