La ex titular del Pami en Córdoba durísma con los libertarios cordobeses: "Los viejos se están muriendo"

La ex titular del PAMI Córdoba, Olga Riutort, lanzó duras críticas al gobierno de Javier Milei y describió un escenario crítico en la atención de jubilados. “Se están muriendo los viejos”, afirmó, al advertir que la falta de actualización de aranceles y los retrasos en los pagos generaron la renuncia de médicos de cabecera, kinesiólogos y odontólogos.

Según explicó, la situación provoca un efecto dominó: sin médico de cabecera no hay derivaciones, y sin derivaciones los afiliados quedan fuera del sistema para acceder a especialistas o tratamientos. A esto se suma, sostuvo, la reducción en la cobertura de medicamentos, lo que agrava el cuadro para los adultos mayores.

En ese marco, Riutort profundizó sus críticas y puso el foco en la responsabilidad política de los dirigentes nacionales de La Libertad Avanza. Si bien aclaró que las autoridades locales del PAMI no tienen poder de decisión —ya que el organismo es centralizado y las definiciones se toman en Buenos Aires—, fue tajante al señalar quiénes deberían intervenir.

"¿Bornoroni no tiene la culpa?", fue la consulta en Punto a Punto radio 90.7 FM a lo que Riutort respondió sin vueltas: "Bornoroni es a quien -creo yo- Llaryora se refiere, porque es diputado nacional del gobierno de La Libertad Avanza, entonces él que le tiene que decir al presidente: 'No sea hijo de puta se están muriendo los viejos'", sentenció la dirigente. En esa línea, interpretó el reclamo del gobernador Martín Llaryora como un mensaje dirigido a esos dirigentes nacionales, al considerar que son quienes tienen llegada directa al Ejecutivo.

Para Riutort, la falta de respuesta refleja no solo un problema de gestión, sino también de representación política frente a una crisis que impacta en uno de los sectores más vulnerables. En contraste, aseguró que durante la gestión de Alberto Fernández el sistema funcionaba con normalidad, con pagos directos a farmacias y control en la entrega de medicamentos.