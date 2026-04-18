Karina Milei "invitó" a su armada porteña, pero Adorni se quedó en alguno de sus departamentos

Karina Milei habla poco. No está la oratoria entre sus virtudes políticas, que al margen de las criticas opositoras resultan innegables si se mira que desde actividades menores llegó a la cima del poder público, tanto o más que su hermano en Balcarce 50. Pero sus silencios mezclan "gestos" que en el seno de La Libertad Avanza son seguidos como un mandra: pueden provocar sonrisas, temores, ascensos repentinos, descensos a la misma velocidad, pero por sobre todo, sirven para mostrar "quien manda" en el variopinto elenco oficialista. Y la foto que dejó este viernes su reunión con "los principales legisladores y dirigentes porteños" dio que hablar por una ausencia de peso: la de Manuel Adorni.

Podrá argumentarse que el exvocero, ahora como jefe de Gabinete, no tenía necesariamente que ocupar una silla en esa cita en Avenida de Mayo. O que la excusa era aunar criterios legislativos (o hablar de la impactante batalla que se avecina en la elección porteña del año próximo), explorando las posibilidades de arrebatarle a sus 'aliados' del PRO el feudo que gobiernan hace dos décadas.

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Pero hay un dato que convierte cualquier "relativización" de la ausencia de Adorni en un sinsentido: no solo fue la cabeza de la lista que venció al PRO y al PJ en las elecciones del año pasado en la Ciudad, sino que además antes de su aquellare turístico-inmobiliario era considerado "el candidato natural" para aspirar a la candidatura a jefe de Gobierno porteño.

Para que el tirón de pelo semanal al jefe de Gabinete no fuera todavía más duro, Karina había llevado el día anterior a Adorni a disfrutar del agreste y petrolero paisaje de Vaca Muerta, donde los periodistas estarían a distancia, pero en la sonriente velada política de este viernes a su lado se sentaron su mano derecha Pilar Ramírez, y su mano "en las encuestas", Patricia Bullrich, que en las últimas mediciones de imagen llegó a estar por encima de todo el elenco libertario y apuntaría, con Pato nunca se sabe, a quedarse el año próximo con la silla macrista.

Adorni, además del country, Caballito, Aruba y Punta del Este, también hizo nieve: llevó la familia al Llao Llao

La amena reunión fue en Avenida de Mayo al 600, donde Karina "dio los lineamientos" de lo que espera de su armada legislativa porteño, y el detalle de Bullrich casi en la cabecera quedará como dato saliente, tanto o más que lo joven que se notó a la hermana de Milei en las fotos que se giró a la prensa.

Y para Adorni, con la ñata contra el vidrio en la ocasión, fue una escena para preocuparse. Intentó el funcionario levantar algo el perfil en X este viernes, pero el "El Jefe" como decíamos habla con sus gestos. O, como en este caso, con sus invitaciones.

HB