La Provincia del Pecado, la Nación y el Maxiquiosco

Escribe Oberdán Rocamora

Redactor Estrella, especial para JorgeAsisDigital.com

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El gobernador Axel Kicillof, El Gótico, contiene un enjambre de “vidas paralelas” que inspiran al Plutarco contemporáneo.

El Gótico planifica ser el primer gobernador que se eleve en garrocha desde La Plata hasta aterrizar en la residencia presidencial de Olivos.

Pretende lograr lo que no pudo Antonio Cafiero, Pater Familia, o Carlos Ruckauf, Vibrante Libertario, o el inspirado patriota Daniel Scioli, predispuesto Líder de la Línea Aire y Sol.

Sólo Eduardo Duhalde, el Piloto de las Tormentas (generadas) fue el mini gobernador de Lomas de Zamora que llegó a ser gobernador, pero desde la vicepresidencia de Carlos Menem, El Emir.

Aparte, el prócer Duhalde también desembocó en la presidencia, pero desde la senaduría. Merced a la Asamblea Legislativa del 2001, cuando la mampostería se caía a pedazos.

Fernando De la Rúa, El Radical Traicionable, se había evaporado, y el vicepresidente Chacho Álvarez, Varela Varelita, también se había borrado por tonterías morales.

25 años después, dista de repetirse aquel drama.

La señora vicepresidenta Victoria Villarruel, La Cayetana, persiste para asumir en media hora. Y a tomar juramento al gabinete ya escogido, a lo sumo, en otra media hora más.

Pelotón

Julio Alak, El Paisano, quiere ser el primer mini gobernador que salta en garrocha hacia la gobernación. Sortija que compite con otros entrañables mini gobernadores que atraviesan la edad del poder.

Desde la señora Mayra Mendoza, Flor Robada, de Quilmes, hasta el velocista Federico Otermín, Jésico II, de Lomas de Zamora, créditos lanzados por La (Agencia de Colocaciones) Cámpora, hasta la señora Mariel Fernández, La Castrista, de Moreno, o el empecinado peronista cultural Gabriel Katopodis, Kato el Griego.



Para las vidas paralelas del siglo veintiuno se anota también en el pelotón Federico Achaval, Lúdico, de Pilar, hasta que de pronto el Cuervo Larroque sorprende con Jorge Ferraresi, El Patria de Avellaneda.

Desfilan eventuales protagonistas apasionantes, infortunadamente trabados por el obstáculo legal que les evita la continuidad eterna en las mini gobernaciones.

Maestro del suspenso

Probablemente por el afán inconsciente de eliminar competidores presidenciables, desde el axelismo futurista se lo impulsa a Sergio, El Profesional, para gobernar la Provincia del Pecado.

Es, en efecto, quien la conoce en detalle. “Si se larga Sergio, barre”. Y sobrevendrá el riesgo divisorio.

Trasciende que el hiperactivo Emilio Monzó, El Diseñador, comparte el criterio de los futuristas.

Aunque sea un relativo retroceso, el Profesional sabe que es la apuesta más sólida. Extraño maestro del suspenso, discípulo de Hitchcock, mantendrá al peronismo entero en la incertidumbre hasta diez minutos antes de los cierres.

PASO y cancelaciones

Para despejar el multiplicado panorama se impone acabar con el obstáculo que paraliza a los personajes de Plutarco que suplican por la reelección indefinida.

La llave milagrosa de la cancelación la tiene el ideólogo de la norma. El Profesional.

Se impone evitar también la cancelación de las PASO. Primarias que sirven para invertir bien el dinero del Estado en la resolución sistemática de las oposiciones fragmentadas.





En la práctica, las PASO sirven a los oficialismos. Javier, El Tertuliano, siente que abruptamente se le desmorona el Gobierno de Consultores y se obstina en la pasión por extinguirlas con el cuento perfecto del ajuste.

“Pero no le dan los números”. En su laberinto, el Tertuliano se desliza en la tentación anticipatoria. Para llegar con aire a la meta es preferible adelantarla.

Alternativa

Tres elecciones enlazadas. Provincia del Pecado, la Nacional, y el Maxiquiosco del Artificio Autónomo.

Para la presidencia, el peronismo prepara algo más gravitante que una fórmula. Una alternativa. Dos postulantes frontales. Axel y Sergio Uñac, Gerente de Banco de San Juan, exgobernador y actual senador.

En la superstición popular del peronismo se registraron dos grandes fenómenos generados en el “interior”. Menem, en La Rioja, y Néstor Kirchner, El Furia, en la originalidad ventosa de Santa Cruz, para eternizar al kirchnerismo -a partir de 2005- como producto suburbano de la Provincia del Pecado.

Es precisamente la provincia que Uñac debe conquistar, como aquel Furia. Tiene la misma edad que el Tertuliano. Pero es distinto. Claramente ordenado, previsiblemente prolijo, con experiencia comprobada.

Potencialmente Gerardo Zamora, El Ambidiestro, es requerido también para postularse. Nunca debe descartarse la perversidad del suspenso de Sergio, que mantiene la tendencia indeclinable a la sorpresa. Como la señora Patricia, La Montonera del Bien.

Ambos tienen pendiente la presidencia.

Los Primos

El Maxiquiosco produjo ya dos presidentes. Resulta improbable que Jorge Macri, El Primo (que era) Pobre, sea el tercero.

Transitoriamente, el Primo Jorge se siente fortalecido por la magnitud del deterioro que arrastra Manuel Adorni, el Premier que extinguió por torpeza de escándalos la candidatura que la señora Karina, La Guantanamera, elaboraba con paciencia.

El Premier se esmera en permanecer (para que no le estampen otra tobillera).

Artificio sostenido por extorsiones misteriosas y fotografías forzadas que ocasionan un daño irreparable al gobierno de Consultores que no acierta siquiera con la economía.

Elevaron en exceso la vara equivocada de la moralidad. Para demostrar, con el comportamiento, que el Fenómeno Milei es trucho. Muy trucho.

El Primo Jorge tiene lícito derecho a la reelección y mantiene una relación tensa con el Primo Mauricio, (abducido) Ángel Exterminador.

Como intermediario entre los primos utilizan los servicios eficientes de Daniel Angelici, Memo Carotenuto, con activas terminales vigentes con interconectados similares de la gravitación de Juan Manuel Olmos, Puiggari, propietario del peronismo del Maxiquiosco, o el ascendente accionista Víctor Santa María, Eliseo, de cercanía editorial con La Doctora.

Final con Geniol

El contexto emocionante se complejiza por la prestancia decisoria de Horacio Rodríguez Larreta, Geniol. Enorme derrotado de 2023 que se obstina en ser de nuevo el jefe del Maxiquiosco maltratado por el Primo Jorge.



Siente Geniol que la ciudad descuidada huele a orines. Se encuentra en el instante límite de su peripecia.

O se conforma con volver a tener 8 puntos para ser otro Filmus, o accede al proyecto máximo que Olmos planifica minuciosamente.

Hacerlo candidato en el Maxiquiosco, pero por el peronismo. Pero Larreta se resiste a ser acompañado por La Cámpora.

“Olvide, Rocamora, no compre. Larreta es un cuadro democrático que La Cámpora no camina cien metros”.

HB