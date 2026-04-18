"Acusaciones de corrupción. Reveses legales. Malestar económico. Resultados desastrosos en las encuestas". El influyente diario estadounidense The Wall Street Journal advirtió que el programa de reformas impulsado por Javier Milei enfrenta un escenario cada vez más complejo, marcado por el deterioro social, los conflictos judiciales y las denuncias de corrupción.

Según el medio, este conjunto de factores pone en riesgo tanto la continuidad del plan económico oficial como las posibilidades del mandatario de buscar la reelección en 2027.

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En su análisis, el periódico sostuvo que la gestión libertaria comenzó a chocar con problemas estructurales que históricamente condicionaron a la dirigencia argentina, como la caída del poder adquisitivo, el aumento del desempleo, las trabas en la Justicia y los escándalos políticos. Si bien reconoció avances en la reducción de la inflación, el ajuste del gasto y la estabilización de la moneda, remarcó que esos logros aún no se traducen en mejoras perceptibles para amplios sectores.

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En ese sentido, sintetizó que Milei “aplicó profundos recortes del gasto, bajó la inflación y estabilizó la moneda, pero los votantes todavía no ven el beneficio”.

El artículo señala además que la paciencia social empieza a agotarse, apoyado en encuestas que muestran una caída en la imagen presidencial y un malestar creciente vinculado principalmente a los salarios y al empleo. En ese contexto, el medio consideró que el oficialismo aún podría mantener competitividad electoral, aunque más por la debilidad de la oposición que por una consolidación de la confianza en su gestión.

Respecto del desempeño económico, el informe describe resultados dispares. Destaca el dinamismo de sectores exportadores como Vaca Muerta y la minería, con nuevas inversiones y mayor ingreso de divisas, pero advierte que ese impulso tuvo escaso impacto en la economía interna.

Para el WSJ Milei “ha hecho poco para levantar la economía doméstica”

En particular, subraya que ese avance “ha hecho poco para levantar la economía doméstica” y que la inversión en sectores generadores de empleo, como la industria y los servicios, “sigue siendo débil”, mientras que el desempleo “ha aumentado”.

Según el diario, las reformas estructurales requieren más tiempo que la duración de un mandato presidencial para mostrar resultados, lo que obliga al Gobierno a sostener la confianza pública en el corto plazo para evitar un desgaste prematuro. En ese marco, las denuncias de corrupción aparecen como un factor especialmente sensible y, de acuerdo con el artículo, “no podrían haber llegado en peor momento” para la administración.

Novelli y Milei: el escándalo $Libra complica hace rato al gobierno libertario

Entre los casos mencionados, la publicación destacó la reaparición del episodio vinculado a la criptomoneda $Libra, que volvió a generar interrogantes sobre el rol del Presidente en su promoción. Señala que fiscales investigan si pudo tratarse de una maniobra con uso de información privilegiada y menciona registros telefónicos que exhiben contactos entre Milei, el lobista Mauricio Novelli y Karina Milei durante la noche del lanzamiento. El mandatario niega haber tenido participación directa y no se encuentra imputado.

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El diario añadió que este caso podría consolidarse como una de las principales líneas de ataque de la oposición. También hizo referencia a otra investigación que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito y eventual uso indebido de fondos públicos. No obstante, evalu´s que para muchos argentinos la corrupción no figura hoy entre las principales preocupaciones, eclipsada por la situación de los ingresos y el empleo.

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Finalmente, el artículo advierte que la resistencia sindical y los límites judiciales complican la implementación del programa oficial. Aunque el Gobierno logró avances legislativos y aprobaciones relevantes en el Senado, buena parte de su agenda depende de un Congreso donde no cuenta con mayoría propia. A esto se suman fallos recientes -como la suspensión de aspectos de la reforma laboral- que introducen incertidumbre y, según analistas citados, desalientan inversiones.

En ese marco, el texto concluye con una advertencia sobre “los límites de gobernar sin consenso”.

LT