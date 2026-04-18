La paritaria docente se juega el lunes: el rechazo lleva ventaja pero la definición está abierta

La negociación salarial de los docentes cordobeses llegará a su punto de definición el lunes, cuando la asamblea general de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) se pronuncie sobre la cuarta propuesta del gobierno provincial: un aumento del 40%.

“Decime qué gremio con una inflación que rondará el 30% no cierra el 40%”, lanza un funcionario molesto por lo trabado de la paritaria. Aunque ya comienzan a especular que mientras más largo se extienda, puede llegar a torcer las posiciones actuales.

Los números previos a la votación muestran una ventaja del rechazo: 76 delegados se inclinan por no aceptar la oferta, mientras que 58 lo hacen a favor de la aceptación. Sin embargo, fuentes del entorno oficial advierten que si la votación se computara por departamentos —y no por delegados—, la balanza se inclinaría hacia el acuerdo.

En los pasillos del Panal se habla con los técnicos para terminar de ajustar algunos puntos clave en cuento a los jubilados y convencer a los “indecisos” del interior. Hay miradas molestas y incrédulas que un detalle les impida la foto de la firma del final del conflicto. “Me dicen que hay varios departamentos que tienen un no condicionado a algún punto como algo para jubilados”, comenta una segunda línea el ministerio.

Hasta se llegó a debatir si no era conveniente pagar el aumento y avanzar con los descuentos salariales. "Esperemos el lunes", insisten los encargados de las negociaciones.

Capital, el factor decisivo

El peso del departamento Capital es clave para entender la correlación de fuerzas. Con 21 delegados volcados al rechazo, ese distrito representa casi el 30% de toda la oposición a la propuesta. Sin ese bloque, la distancia entre ambas posiciones se estrecha considerablemente.

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En el interior, la imagen es más heterogénea. Distritos como Río Cuarto y Colón —con 7 delegados cada uno— se suman al rechazo, mientras que San Justo, Unión y Punilla —con 6 cada uno— empujan la aceptación. Cuatro departamentos (Ischilín, Juárez Celman, Río Seco y Totoral) aún no tienen posición confirmada, lo que agrega incertidumbre al resultado final.

La facción más dura del sindicato ya anticipó su postura antes de la votación del lunes. "Las escuelas rechazamos la cuarta propuesta porque sigue siendo una propuesta de hambre y ajusta aún más a nuestros jubilados y jubiladas", sostuvieron en un comunicado interno difundido entre delegados.

Qué dice el gobierno

Desde el entorno del Poder Ejecutivo provincial, fuentes que participan de la negociación bajan el perfil a las señales de rechazo. "No tiene lógica salvo la política la negación", indicó una de esas fuentes, en referencia a los sectores que impulsan el voto negativo.

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El gobierno también dejó en claro cuál sería su camino si la asamblea rechaza la oferta. "En caso de rechazo, decidiremos si liquidamos el acuerdo si lo hubiese, o si avanzamos por decreto para después seguir negociando", señalaron. Otra fuente del mismo espacio agregó que la intención es "no cagar a los docentes" y que, de ser necesario, se liquidaría el aumento por decreto.

La postura oficial combina señales de apertura con la advertencia de que el proceso no se detiene. "Veamos que pasa en la asamblea", resumieron.

La lógica de los números por departamento

Aunque el recuento por delegados arroja 76 votos contra 58 a favor del rechazo, el análisis departamental matiza ese escenario. De los departamentos con datos cargados, la mayoría de los distritos del interior —particularmente los más pequeños— se alinean con la aceptación. Calamuchita, Cruz del Eje, Minas, Pocho, Punilla, Río Primero, San Javier, San Justo, Tulumba y Unión integran ese bloque.

Del lado del rechazo, además de Capital, figuran Colón, General Roca, General San Martín, Marcos Juárez, Río Cuarto, Río Segundo, San Alberto, Santa María, Sobremonte y Tercero Arriba.

Fuentes del gobierno señalaron además que en algunos departamentos el rechazo no sería categórico, sino que estaría "condicionado a algún punto, como algo para jubilados", lo que podría abrir márgenes de negociación incluso después de la votación.

Si la asamblea aprueba la oferta, la UEPC y el gobierno provincial firmarían el acuerdo y se daría por cerrada la paritaria de este tramo. Si el rechazo prevalece, el ejecutivo evaluará si avanza por decreto o si retoma la negociación en una nueva instancia, sin descartar la continuidad del conflicto.

El lunes será, en cualquier caso, un punto de inflexión para la relación entre el sindicato docente y el gobierno de Martín Llaryora en un año se tiene tinte electoral.