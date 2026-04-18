Cuando la costumbre tapa lo importante: la historia del diamante oculto

Una de las palabras que más me gusta es “espiritual”.Porque, en el fondo, es la unión entre dos mundos: el espíritu y el ritual.

El espíritu es la intención, la emoción, el sentido profundo. El ritual es la forma concreta que nos ayuda a sostenerlo en el tiempo.

Por ejemplo, ser agradecido es algo poderoso… pero si lo dejamos librado solo a lo que sentimos en el momento, es muy difícil que se transforme en una forma de vivir. En cambio, cuando creamos un ritual —como escribir cada día cinco cosas por las que estamos agradecidos— le damos a nuestra mente un camino, una estructura. El ritual, de alguna manera, “entrena” al espíritu.

La otra cara de la generosidad: ¿Quién cuida al que cuida?

Muchos rechazan los rituales porque prefieren la espontaneidad. Pero la realidad es que, sin cierta repetición consciente, el cambio profundo rara vez ocurre. Para transformar nuestra manera de pensar y de vivir, necesitamos hábitos, necesitamos formas.

Ahora bien, también existe el peligro opuesto.

Cuando el ritual crece tanto que tapa el espíritu por el cual fue creado, algo esencial se pierde. La forma queda… pero el sentido desaparece.

Y entonces, lo que nació como una herramienta para conectar…se transforma en un gesto vacío.

La siguiente historia que alguna vez escuché de Jorge Bucay habla justamente de eso:de cómo un acto lleno de sentido puede, con el tiempo, convertirse en un rito sin alma.

En un país muy lejano vivía un campesino.

Era dueño de un pequeño trozo de tierra donde cultivaba cereales y de una humilde huerta en la que su esposa plantaba hortalizas que ayudaban al sustento familiar.

Un día, mientras trabajaba la tierra, vio entre los terrones algo que brillaba intensamente.

Se acercó con desconfianza, lo levantó… y quedó paralizado.

Era una piedra enorme, transparente, luminosa.

No tardó en comprenderlo:

no era un simple vidrio… era un diamante.

Por un instante, su mente voló.

Todo lo que podría comprar, todo lo que podría cambiar.

Pero enseguida se detuvo.

—Esto es un regalo del cielo —pensó—.

Y debo cuidarlo… usarlo solo en caso de verdadera necesidad.

Terminó su jornada, volvió a su casa… pero no se animó a guardar el diamante allí.

Esa misma noche salió al jardín, cavó un pequeño pozo entre los tomates y lo enterró.

Para no olvidar el lugar, colocó encima una piedra amarillenta que encontró cerca.

Creía estar salvando una vida, pero en realidad estaba devolviendo un milagro

A la mañana siguiente llamó a su esposa.

—Por ningún motivo muevas esta piedra —le dijo señalando la marca.

—¿Por qué? —preguntó ella.

El campesino dudó. No quiso revelarle el secreto.

—Es una piedra muy especial. Mientras esté aquí… tendremos suerte.

La mujer no entendió, pero confió.

Con el tiempo, el hijo pequeño preguntó:

—Mamá, ¿por qué está esa piedra ahí?

—Trae suerte, hijo mío.

El niño aceptó la respuesta.

Una mañana, antes de ir a la escuela, tocó la piedra.

Ese día tenía un examen difícil… y le fue sorprendentemente bien.

Desde entonces, empezó a creer.

Al día siguiente, trajo otra piedra amarilla y la colocó al lado.

—Si una da suerte… dos darán más —dijo.

Y así comenzó.

Cada vez que encontraba una piedra amarilla, la agregaba.

La madre también empezó a hacerlo.

Con los años, el pequeño rincón de la huerta se transformó en un jardín de piedras.

La hija menor creció viendo ese ritual.

Un día trajo una piedra verde y la colocó junto a las otras.

—¿Qué es eso? —preguntó la madre, alarmada.

—Pensé que quedaba lindo…

—¡No! Las piedras tienen que ser amarillas.

—¿Por qué?

La madre titubeó.

—Porque… porque así debe ser. La piedra de la suerte… no acepta otras.

—¿Una piedra celosa? —preguntó la niña—. Eso no tiene sentido.

La madre no supo qué responder.

—Si querés entender… preguntale a tu padre.

Esa noche, la niña esperó.

—Papá, ¿por qué las piedras amarillas traen suerte? ¿Y por qué no puede haber otras?

El campesino la miró en silencio.

Luego dijo:

—Mañana salimos juntos. Y te voy a contar todo.

Al amanecer la llevó al campo.

—Ya creciste —le dijo—. Estás lista para saber la verdad… y para guardar un secreto.

Le mostró el lugar exacto… y cavó.

Allí estaba el diamante.

—Esto es el verdadero tesoro de nuestra familia —le explicó—.

La piedra de arriba solo marca el lugar.

Algún día, cuando llegue el momento, tendrás que elegir a quién contarle esto.

Y agregó:

—Guardar un secreto también es saber cuándo revelarlo… y a quién.

Pasaron los años.

El campesino murió.

La niña se convirtió en mujer, y luego en madre.

Y como su padre le había enseñado, eligió a uno de sus hijos y le reveló el secreto.

Pero los demás…

seguían creyendo en las piedras.

Generación tras generación, el jardín creció.

Más piedras, más reglas, más explicaciones.

Ya no se trataba solo de “amarillas”.

Había formas correctas de colocarlas, momentos específicos para tocarlas, palabras que decir.

El ritual creció.

Construir un puente comienza con un simple y pequeño acto de valentía

El sentido… empezó a desaparecer.

Hasta que un día, el secreto se perdió.

Tal vez un padre murió antes de tiempo.

Tal vez un hijo no creyó.

Tal vez nadie hizo las preguntas correctas.

Lo cierto es que desde ese momento…

nadie volvió a saber del diamante.

El jardín seguía ahí.

Lleno de piedras amarillas.

Algunos creían en su poder.

Otros ya no creían en nada.

Pero todos, de alguna manera, seguían repitiendo el gesto.

Y así fue como el tesoro quedó enterrado…

no bajo la tierra,

sino bajo las costumbres.

Porque a veces, lo que empieza como un acto con sentido

termina convertido en un rito vacío.

Las formas permanecen.

Los gestos se repiten.

Las tradiciones se heredan.

Pero el porqué… se olvida.

Y cuando el sentido se pierde,

las piedras se vuelven más importantes que el diamante.

Buen fin de semana.

(*) Rafael Jashes - Rabino