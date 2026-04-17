Embalse avanza con la eliminación de una tasa para aliviar el bolsillo de los vecinos

El intendente de Embalse, Mario Rivarola, avanzó con la eliminación de una tasa municipal que rondaba el 8% sobre el ingreso de mercadería para aliviar el bolsillo de los vecinos. La medida busca reducir costos en la cadena comercial, impactar en los precios de los alimentos y se implementará sin modificar los controles sanitarios, mientras el municipio evalúa cambios en otros tributos.

El proyecto fue enviado al Concejo Deliberante y apunta a quitar la tasa de reinspección sanitaria que se aplicaba a proveedores. Según explicó el jefe comunal, ese costo terminaba trasladándose al consumidor final. “Lo que hicimos fue sacar este impuesto que se le da a los proveedores que vienen a Embalse. De esa forma los negocios no tendrían este canon por arriba y le bajarían los precios también a la gente”, señaló.

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En ese marco, anticipó que el impacto comenzará a verse en el corto plazo. “A partir de la semana que viene van a empezar a bajar alimentos como carne, yogur y leche”. Rivarola aclaró que la quita del tributo no implica relajar controles. “Los controles vamos a seguir igual, vamos a ir teniendo la bromatóloga y la gente que trabaja en la garita de inspección”, afirmó.

Desde el sector comercial, la medida fue bien recibida. “El del supermercado me llamó y me dijo: ‘Yo ya bajé la carne’. Antes les cobraban alrededor del 8% por el ingreso”, detalló.

Futuras reformas locales

En paralelo, el municipio analiza avanzar sobre otros tributos. “Puse al jefe de inspección y a la jueza de faltas para que vean algunos otros impuestos que tengamos dentro de la municipalidad para evaluar cómo podemos ir implementando medidas que sean beneficiosas para la gente”, indicó.

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Finalmente, Rivarola destacó el impacto general de la decisión. “Está bueno porque es un incentivo para todos: para el proveedor, para el comerciante y sobre todo para la gente que lo está pasando mal”, concluyó.